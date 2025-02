È un momento delicato per Mara Venier. E proprio nelle ultime ore ne abbiano avuto un’ulteriore conferma. L’anno scorso l’amatissima e popolare attrice e conduttrice ha festeggiato i 18 anni di matrimonio con Nicola Carraro: “Penso che sia bello volersi bene dopo aver condiviso anni d’amore – le parole di Mara – Nicola è un uomo intelligente. Siamo legati da 24 anni”.

“Ci siamo conosciuti il 19 settembre del 2000 – ha dichiarato Mara Venier – e per restare insieme tanto tempo, ognuno deve coltivare le proprie passioni. Certo, lui mi dice sempre che devo riposarmi e godermi la vita, ma capisce pure che per me il lavoro è importante. E io capisco che lui ama giocare a golf”. Adesso, però, Nicola Carraro non sta bene e recentemente Mara è scoppiata a piangere per lui.

Mara Venier scoppia a piangere per il marito Nicola Carraro

È avvenuto tutto verso la fine dell’ultima puntata di Domenica In, lo speciale dedicato al Festival di Sanremo appena concluso. Per questo molti non l’hanno notato. Proprio poco prima di chiudere Lino Banfi ha voluto dedicare un pensiero a questa delicata situazione: “Salutiamo insieme un ammiratore mio, più tuo che mio Mara. È il marito di Mara. Mara non lo fa capire ma è preoccupata“.

A queste parole Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime. E così, mentre annunciava l’appuntamento di domenica prossima domenica, sempre nel salotto di Domenica In, la voce della conduttrice è stata rotta dal pianto. Poi Mara ha nascosto il volto con un mazzo di fiori Sanremo regalatole poco prima. Un momento che ha fatto preoccupare molti.

Ma come sta davvero Nicola Carraro? In realtà il marito di Mara Venier sta meglio e verso la fine di gennaio ha condiviso un video: “Eccomi qua, sono tornato – le sue parole – Ci ho messo la bellezza di quasi 60 giorni. Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso, però sto molto meglio. Faccio fisioterapia, ho perso 9 chili, sono tornato a vivere a Milano (dove sono i suoi figli, ndr) e sono qua. Tra un po’ torno in pista, non vi preoccupate“. Nella giornata di domenica 16 febbraio Nicola Carraro ha risposto ai fan dicendo che secondo lui il festival l’avrebbe dovuto vincere Lucio Corsi. Forse per Mara quelle lacrime sono state provocate solo da un momento di tensione…

