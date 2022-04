Icona televisiva degli anni Novanta, Enrico Papi è ricordato per essere stato lo storico conduttore di Sarabanda, programma andato in onda su ItaliaUno per diversi anni, ha segnato più di una generazione. Dopo anni di oblio, Enrico Papi è tornato in tv con il quiz-game show di TV8, “Guess my age”.

Ora il grande ritorno a Mediaset con Big Show. Venerdì 8 aprile in prima serata è stata la data del debutto del nuovo varietà di Canale 5 condotto da Enrico Papi in cui tutti possono diventare protagonisti per una sera (a loro insaputa).





Enrico Papi, chi è la moglie Raffaella Schifino

Il conduttore è affiancato da una presenza femminile a sorpresa, il comico Scintilla, nel ruolo di aiutante maldestro, e Cristina D’Avena come inviata particolare. Ospiti della prima puntata due big della musica italiana: Gigi D’Alessio e Alex Britti. La vita privata del conduttore è sempre stata lontana dai riflettori, ma Enrico Papi è sposato da ben 24 anni e ha due figli.

La moglie si chiama Raffaella Schifino e”ancora mi sopporta, ha una grande pazienza” ha confidato a Silvia Toffanin in una recente intervista rilasciata a Verissimo. “Nella vita un matrimonio può funzionare se si diventa complici. La dose di sopportazione più vai avanti con gli anni più aumenta” ha raccontato.

Dal matrimonio con Raffaella sono nati due figli, Rebecca, nata nel 2000, e Iacopo, arrivato nel 2008. “Sono stato un papà sempre molto permissivo, non sono mai stato severo”, ha detto al settimanale ‘Nuovo’. “Molte coppie non hanno retto e si sono divise. Ma non è il nostro caso. Quella è stata un’altra occasione per trascorrere più tempo insieme. Con Raffaella abbiamo festeggiato i 23 anni di matrimonio”, ha detto Enrico Papi.

