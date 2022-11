L’ultima polemica su Enrico Montesano riguarda il presunto saluto romano che avrebbe fatto davanti alle telecamere. È stata l’agenza Ansa a riportare la notizia: “A quanto apprende l’ANSA da fonti di Viale Mazzini, all’inizio delle prove dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, Enrico Montesano, riferendosi esplicitamente al simbolo e al motto riportati sulla sua maglietta, ha fatto il saluto romano. Il tutto è contenuto in registrazioni video in possesso della Rai”.

Alessandra Tripoli, la ballerina con cui faceva coppia Enrico Montesano a Ballando con le stelle, ha spiegato all’Ansa nel dettaglio cosa è successo durante le prove di Ballando. Aveva scelto come compito della settimana una coreografia che terminava con il gesto del braccio alzato: “Il compito della settimana era proporre un numero di show dance. Ho scelto “This is me” dal musical The Greatest Showman e ho studiato nei dettagli il tutorial che ho trovato su Youtube in cui una coppia di coreografi illustra tutti i movimenti e finisce con il braccio alzato. A quel punto Enrico ha scherzato: ‘oh no, così no, può essere frainteso, magari mettiamo il pugno’. Tra l’altro lo prendo sempre in giro per come usa le braccia”.

Enrico Montesano fatto fuori da Ballando: “I motivi erano altri”

Dopo quest’ultima polemica Enrico Montesano ha rilasciato un’intervista all’Adn Kronos, ha fatto il punto della situazione e ha smentito il saluto romano: “Adesso avrei fatto addirittura il saluto romano? Ora basta. Tu mi puoi offendere in tutti i modi ma l’etichetta di ‘nostalgico’ no, non la accetto. Così tu distruggi la reputazione di una persona. Questa etichetta la restituisco al mittente, non la tollero e mi incavolo di brutto. È offensivo, denigratorio, mi devono chiedere scusa per questo danno. Mi devono riabilitare. Sono loro che offendono me”.

Enrico Montesano è un fiume in piena all’Adn Kronos: “È accaduto esattamente il contrario di quello che vogliono far passare. Io scherzavo durante le prove, era un passo di danza che terminava con il braccio alzato, ma io ho detto ad Alessandra, la ballerina, ‘no, questo meglio che non lo facciamo, potrebbe essere equivocato’, ed ho chiuso il pugno. Il video mostra chiaramente che le cose sono andate come sto dicendo io. Ci sono delle persone che vivono di pettegolezzo sulla rete, e diffondono, spu****ano e massacrano. Non si può distruggere la reputazione di una persona impunemente. Adesso veramente basta”

Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo. pic.twitter.com/Z679TqFONa — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 13, 2022

Infine Enrico Montesano ha rivelato che da parte della Rai non c’è stata alcuna comunicazione da parte della Rai nei suoi confronti circa la sua espulsione a Ballando con le Stelle. L’artista ha appreso tutto dalla stampa e ha spiegato di non aver fatto nulla di male e di aver indossato una maglietta che viene venduta come gadget storico: “Forse i motivi per farmi fuori erano altri. Certi leoni e leonesse da tastiera la devono smettere di infangare impunemente travisando i fatti. Diciamo che è stata una ‘maglietta di distrazione di massa’”.