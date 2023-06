Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme. La notizia delle ultime ore è di quella che fa scaldare i cuori dei numerosi fan che si sono appassionati alla storia tra la popolare cantante e il talentuoso ballerino oggi diventato un affermato showman. Entrambi provenienti dalla scuola di Amici i due sono stati protagonisti del gossip quando Stefano, ancora fidanzato di Emma, conobbe Belen Rodriguez e tutto cambiò.

Ancora oggi Stefano De Martino, dopo tanti tira e molla, crisi, rotture e ritorni di fiamma, è al fianco di Belen. Ma non ha mai dimenticato Emma Marrone. Tra l’altro la cantante recentemente sta vivendo un momento particolarmente delicato. La morte dell’adorato papà Rosario ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua vita. Il dolore non se ne va, come lei stessa ha fatto sapere nell’ultimo messaggio di ringraziamento ai suoi fan. Ora, però, per lei c’è una bellissima novità in arrivo. E c’entra proprio l’ex Stefano De Martino.

Emma e Stefano di nuovo insieme per lo scudetto del Napoli

Come tutti sanno il Napoli guidato da mister Spalletti è riuscito a conquistare il suo terzo scudetto a 30 anni di distanza dalla cavalcata con un certo Diego Armando Maradona. Ma la festa degli scatenati tifosi non è ancora finita, anzi. Il campionato finirà domenica 4 giugno e proprio in quell’occasione su Rai2 andrà in onda uno speciale durante il quale il Trofeo di Campioni d’Italia sarà consegnato al capitano degli azzurri Giovanni Di Lorenzo. A condurlo ci sarà Stefano De Martino. Al suo fianco anche Emma Marrone.

Emma Marrone sarà quindi una dei numerosi ospiti della trasmissione su Rai2 insieme a Gigi D’Alessio, Clementino, Stash dei The Kolors, Nino D’Angelo, Enzo Avitabile e Arisa. Lo show sulla festa del Napoli si terrà allo stadio “Diego Armando Maradona” e andrà in onda sulla seconda rete pubblica dalle ore 21:00 alla mezzanotte.

I primi ospiti della Festa dello Scudetto del #Napoli, in onda il 4 giugno su Rai 2, in diretta dallo stadio Maradona.

Volti della musica napoletana e italiana come Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo, Emma, Arisa, Stash, Clementino, Enzo Avitabile.



Conduce Stefano De Martino. pic.twitter.com/rDBOMnEkML — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 30, 2023

Nel capoluogo campano ci si è già organizzati predisponendo numerosi maxischermi nei luoghi più importanti e affascinanti della splendida città che si affaccia sul mar Tirreno centrale. I tifosi napoletani potranno gioire e godersi lo spettacolo con Stefano De Martino, Emma Marrone e tanti altri da Piazza del Plebiscito a Piazza Mercato e poi ancora a Piazza Ciro Esposito e Piazza Bagnoli. Insomma, che la festa abbia inizio.

