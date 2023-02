Elodie, il gesto a Sanremo 2023 sotto gli occhi di tutti. Una quarta serata della kermesse musicale interamente dedicata alle cover che ha riposizionato Marco Mengoni al primo posto nella classifica provvisoria. Ma nel corso della serata al Teatro Ariston è successo veramente di tutto. Dalla polemica sul vestito di Arisa, passando dal retroscena su Anna Oxa svelato da Fedez. E non ultimo, anche il gesto di Elodie nel corso dell’esibizione in coppia con BigMama sulle note del brano American Woman.

Il gesto di Elodie durante l’esibizione. Ancora lei sul palcoscenico dell’Ariston, pronta a incantare il pubblico per bellezza e talento. Sensuale anche nel corso della serata dedicata alle cover; Elodie ha fatto il suo ingresso sul palco indossando un body di pizzo abbinato a lunghi stivali neri. Ma il gesto riesce a catturare l’attenzione dei presenti e del pubblico a casa.

Leggi anche: “Non sto bene”. Sanremo 2023, ansia per Elodie a poche ore dall’esibizione: fan avvisati





Il gesto di Elodie durante l’esibizione a Sanremo 2023: “Lo ha fatto davvero!”

Voce rock e temperamento da vera star, Elodie ha decisamente infiammato gli animi dei presenti. Ma nel corso dell’esibizione con BigMama ha ben pensato di avvicinarsi alle prime file della platea per puntare dritto alla borsetta di Serena Bortone. E alla fine ce l’ha fatta davvero: borsetta rubata. Le regole del Fantasanremo parlano chiaro. Ma se questa sarebbe stata la versione ufficiale fino a qualche ora fa, la verità è un’altra.

Infatti nel corso del pomeriggio di prove dei duetti, pare che Elodie abbia messo in scaletta il ‘furto’ facendo lo stesso gesto e appropriandosi di una borsetta lasciata esattamente sul sedile della prima fila, poi occupato in diretta da Serena Bortone. Insomma, altro che Fantasanremo: il gesto della Di Patrizi era stato pensato a tavolino per rendere la sua esibizione ancora più convincente.

E per concludere un’interpretazione degna di spettacolo, il pezzo hard rock anni Settanta riscoperto grazie a Lenny Kravitz e riproposto anche a Sanremo 2023, è stato omaggiato fino in fondo: dopo l’esibizione, il duo ha risalito le scale e ha regalato a tutti il colpo di scena: scocca il bacio tra Elodie e BigMama davanti all’intera platea dell’Ariston e sotto una cascata di applausi tutti per loro.