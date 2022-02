Elisabetta Gregoraci per la prima volta a Verissimo con il figlio Nathan Falco, che “è l’unico grande amore della mia vita”, dice subito a Silvia Toffanin la showgirl e conduttrice calabrese poco prima che entri in studio l’unico erede nato dal matrimonio con l’ex Flavio Briatore. “Lui è gelosissimo di me, severo”, aggiunge e lui dice la stessa cosa parlando del rapporto con la mamma.

“È un po’ severa, per esempio è severa nella scuola e mi controlla sempre il telefono, anche se io non glielo faccio controllare e cambio password”. Quindi il retroscena: “Mi sono arrabbiata poco prima dell’intervista, ha fatto delle storie su Instagram ma non riuscivo a vederle perché me le ha nascoste, io non so nemmeno farlo”, rivela Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci e il figlio, il look a Verissimo

Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, 12 anni, è molto più bravo con la tecnologia rispetto a lei, racconta ancora a Silvia Toffanin. E aggiunge: “È il mio tutto, sono follemente innamorata di lui”. Su Instagram è pieno di foto, video e Storie di mamma e figlio che ora hanno fatto la loro prima apparizione televisiva di coppia e sono apparsi affiatatissimi. Ma andiamo al look scelto.





Elisabetta Gregoraci, sempre bellissima e con outfit di tendenza, ha scelto il blu. Nel dettaglio un minidress a tubino con la gonna a portafoglio, tagli cut-out laterali, scollo all’americana decorato con alcuni micro cristalli sul colletto firmato Genny. Poi, a impreziosire il tutto, orecchini a forma di fiore tempestati di diamanti e i bracciali preziosi e scintillanti a cui non rinuncia mai.

Ma occhi puntati sulla vera star dell’intervista, Nathan Falco. Il figlio di Elisabetta Gregoraci per il suo debutto in televisione ha sfoggiato un look casual: jeans strappati, sneakers e una una t-shirt nera a maniche corte decorata con un orsetto “decapitato” sul petto. Ma non è una “semplice t-shirt nera”: è una maglia firmata Palm Angels, che sul sito ufficiale del brand viene venduta a 250 euro.