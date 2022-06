Elisabetta Gregoraci è in Puglia dove sta registrando le puntate della nuova edizione di Battiti Live. Al suo fianco c’è Alan Palmieri e la straordinaria notizia, dopo due anni di restrizioni, sarà la presenza senza limiti del pubblico. Sono veramente tanti i fan dell’ex moglie di Flavio Briatore accorsi sul lungomare di Bari per supportarla e gridare a squarciagola “Eli Greg sei il nostro battito”.

Elisabetta Gregoraci con Battiti Live tornerà martedì 5 luglio su Italia 1. L’ex gieffina per l’occasione, nel corso di un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, uscita nell’ultimo numero del settimanale, ha espresso il suo entusiasmo per lo show musicale e ha rivelato di essere felice soprattutto per un motivo.





Elisabetta Gregoraci torna con Battiti Live: in onda martedì 5 luglio su Italia 1

Elisabetta Gregoraci torna con Battiti Live. Sul lungomare di Bari sono veramente tanti i fan accorsi per starle vicino, in modo particolare adesso che non vi sono restrizioni. “Sono arrivati i miei fan da tutta Italia – confessa a TV Sorrisi e Canzoni -. Ho molte fan page, ci sono persone che mi sostengono anche all’estero, sono venute qui facendo ore e ore di treno a darmi supporto con i loro striscioni”.

“Eli Greg sei il nostro battito”, “Sei la nostra maledetta felicità”, sono solo alcune delle frasi che i fan hanno scritto per Elisabetta e lei ha affermato di averlo scoperto su Internet. “Ci sono tante pagine di fan su internet nate in mio onore, alcuni fan sono diventati pure amici tra loro, mi seguono tutto l’anno, mi riempiono di frasi e pensieri, vengono sul set…sono affettuosi e instancabili. […] Mi ritengo fortunata, non so quante altre persone facendo il mio lavoro abbiano tante fan page, è forse la cosa più bella che ti spinge a continuare”.

Dopo Battiti Live però potrebbe esserci anche una nuova esperienza per Elisabetta Gregoraci. Sempre sul settimanale disponibile oggi in edicola, l’ex moglie di Briatore ha parlato di un suo possibile approdo al Festival di Sanremo. “Sarebbe una bellissima ciliegina sulla torta, se mai dovesse capitare”, si è limitata a dire non nascondendo che sarebbe il suo sogno nel cassetto.

“Un dolore lacerante”. Elisabetta Gregoraci non dimentica: “Ha lottato come una leonessa”