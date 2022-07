Dopo qualche tempo di assenza dalla tv Elisa Isoardi è pronta a tornare sul piccolo schermo. La conduttrice di Cuneo è stata protagonista l’ultima volta alla passata edizione dell’Isola dei Famosi, quella in cui ha dovuto abbandonare il gioco a causa di un problema all’occhio. “Stavo cucinando per me e per le ragazze e c’era tantissimo vento – disse in quell’occasione. Un lapillo rovente mi è finito nell’occhio e mi ha colpito la sclera. Il medico mi ha rassicurato che non ha colpito la parte della pupilla”. Si presentò in diretta con una benda all’occhio destro, ma dopo la prova ricompensa è stata costretta a tornare in Italia.

Da quel momento pochissima tv, tanto tempo per pensare in attesa del momento e del programma giusto. Una attesa che alla fine è stata ripagata: nella prossima stagione Elisa Isoardi condurrà il programma Vorrei dirti che su Rai2, che andrà in onda ogni domenica nella fascia oraria dalle 15 alle 16 e si scontrerà con due colossi come Domenica In di Mara Venier e Amici di Maria De Filippi.





Elisa Isoardi retroscena, torna in tv grazie a Mara Venier

Elisa Isoardi è nota al grande pubblico per aver condotto “La prova del cuoco”, timone ereditato da Antonella Clerici. Programma poi sostituito da “È sempre mezzogiorno”. Adesso l’attende la sfida della domenica e la conduttrice si sente pronta e carica al punto giusto. Non prima di aver ringraziato – lo ha fatto in una intervista al settimanale Chi – Mara Venier: “Devo dire grazie a Mara Venier che mi ha fatto un’intervista televisiva importante, facilitando il mio rientro in Rai”.

Non solo la padrona di casa di Domenica In: Elisa Isoardi ha speso parole importanti anche per Milly Carlucci che le ha dato la possibilità di esibirsi a Ballando con le stelle: “Devo dirle grazie perché mi ha insegnato la determinazione”, ha detto la presentatrice facendo riferimento alla sua esperienza nel talent di Rai1. Ha poi voluto elogiare anche Bianca Berlinguer che “ha tirato fuori lati sconosciuti del suo carattere” e la direttrice del daytime Rai Simona Sala che ha creduto in lei proponendola per Vorrei dirti che.

Su una cosa Elisa Isoardi si è detta certa: la distanza dalla tv è stata dura ma importante per impegnarsi in altri ruoli e guardare il piccolo schermo dal di fuori, analizzarlo e imparare. Oggi la conduttrice è pronta a mettersi alla prova con il suo nuovo programma e nel frattempo, tra una riunione di redazione e l’altra, si gode il relax estivo con la famiglia. Elisa Isoardi ha detto di essere single e di sentirsi ugualmente realizzata: “Alla mia età una donna è realizzata anche se non ha marito e figli” ha ribadito, sottolineando poi: “A me piace gestire il mio tempo senza vincoli, come meglio credo”.

