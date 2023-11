“Ora ho bisogno di voi“. Con queste parole Eleonora Giorgi, ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, ha dato un annuncio che nessuno avrebbe voluto ascoltare. La popolare attrice da poco tempo è diventata nonna e la nascita del figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è stata una grandissima gioia per tutta la famiglia. Recentemente Eleonora aveva anche parlato di come l’ex marito Massimo Ciavarro si fosse isolato negli ultimi tempi.

Adesso, tuttavia, Eleonora Giorgi dovrà affrontare una difficile battaglia. Durante una visita l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato che gli è stato diagnosticato un tumore al pancreas: “Ora comincia il cammino che condividerò con milioni di persone. Inizierò le chemio e l’operazione e poi ricomincia il ritorno. Voglio vivere tutto in vostra compagnia”.

Eleonora Giorgi chiede l’aiuto del suo pubblico

In un’atmosfera di grande commozione, con Myrta Merlino che ha voluto stringere le mani alla sua ospite, Eleonora Giorgi ha raccontato: “La mia vita è stata quasi come un reality show. Non ero un’aspirante attrice, qui 50 anni fa avevo 19 anni e ho girato il mio primo film. E la mia vita è cambiata. Tolti i miei figli e le persone della mia famiglia, c’è il pubblico. La mia famiglia è il pubblico ed io ora ho bisogno del vostro amore. Non c’è una cosa mia che voi non sappiate. E io non posso nascondere questa cosa”.

“Ora ho bisogno di voi e del vostro amore – ha continuato Eleonora Giorgi – Avevo appena fatto per puro caso una tac, venivo da una biopsia senza risposta che poteva voler dire “hai un anno”. Ora ho la risposta, sono qui come guerriera. Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas e si può operare“. Insomma la battaglia sarà dura, ma non è persa in partenza e l’attrice vuole combattere con tutte le sue forze.

“Mia mamma è morta a 94 anni di vecchiaia – ha detto ancora Eleonora – tutto nella mia vita avrei pensato, ma non questo. Ora comincia il cammino che condividerò con milioni di persone. Inizierò le chemio e l’operazione e poi ricomincia il ritorno. Lo voglio vivere in vostra compagnia. Se dovrò venire con una parrucca, ne vorrei una come David Bowie. Poi una come Marylin quando fa gli auguri al Presidente”.

