Continua a tener banco il caso della telefonata di Dario Cassini a Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. La giurata ha sbugiardato il concorrente che l’avrebbe chiamata prima della puntata per concordare voti e battute. Un momento televisivo ad ‘alta tensione’ che anche la conduttrice Milly Carlucci ha dovuto fronteggiare. Una telefonata da parte di Dario Cassini avrebbe fatto indispettire il giudice. Il motivo? Ebbene, stando al racconto di Selvaggia Lucarelli, pare che il concorrente le abbia chiesto per telefono di anticipare il giudizio che avrebbe fatto su di lui a fine esibizione.

Selvaggia Lucarelli ha il viso serio e racconta l’accaduto: “Stasera alle 18:30 mi squilla il telefono ed eri tu che mi dici che tutto quello che faccio è finto, mi serve per il personaggio. Mi dai luce, dammi 3. Mi hai anticipato le battute che mi avresti fatto”, ha svelato ancora Selvaggia Lucarelli per poi aggiungere: “Quello che succede qua dentro non è falso, io posso essere str***, odiosa, ma nessuno in 7 anni mi ha chiamato per dirmi ciò che dovevo dire”.

Eleonora Daniele, richiesta a Milly Carlucci: “Sanzionare Cassini”

La replica di Dario Cassini? Detto fatto: “Io credo di dover dire una cosa, Fabio e Selvaggia sono storicamente dei miei amici, oggi mi sono sentito di fare uno squillo all’uno e all’altra senza retroattività e se ho sbagliato mi scuso al punto tale da dire che se pensate che questa cosa sia sbagliata io sono pronto a fare un passo indietro e andare a casa”. E chissà se la faccenda si chiuderà qui o andrà incontro a ulteriori provvedimenti nei riguardi del concorrente.

Nella puntata di oggi – lunedì 7 novembre – di Storie Italiane la conduttrice Eleonora Daniele è tornata sull’argomento con i suoi ospiti in studio tra cui Guillermo Mariotto, Emanuela Folliero, Alessandra Tripoli e Giada Lini. La conduttrice senza mezze misure e senza pensarci due volte ha detto a chiare lettere che occorre sanzionare Dario Cassini per il suo comportamento scorretto. Eleonora Daniele poi ha sottolineato che Selvaggia Lucarelli ha fatto bene a raccontare tutto durante la diretta, e a sbugiardarlo.

La conduttrice di Storie Italiane chiesto a Guillermo Mariotto se ci saranno provvedimenti in merito ma il noto stilista ha dato una risposta ironica: “Se vuoi faccio una raccolta firme”, ha detto scherzando. Insomma, per ora non si sa se davvero verrà punito con sanzione, ma di certo questa storia sta sollevando un’aspra polemica e un polverone mediatico senza precedenti.