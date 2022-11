Ballando con le stelle, lite tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. È successo nel corso della quinta puntata dopo l’esibizione di Luisella Costamagna che già nel corso della puntata precedente aveva fatto discutere non poco. Infortunata alla caviglia per la giornalista la collega dovrebbe ritirarsi mentre gli altri giurati continuano ad elogiare il suo impegno e il suo sacrificio. “Trovo scorretto che venga trattata meglio degli altre”.



“Sì la trattate meglio perché questo suo impedimento chiaramente eroicizza la sua figura, perché lei nonostante tutto è qui e balla e non ci rende obiettivi. Questo è un bellissimo ballo individuale, ma questa è una gara e tu stai giocando un’altra partita in cui tutti sono più buoni con te perché ‘poverina balla con il tutore’. Ed è così ragazzi fine è la verità”, ha attaccato Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le stelle, lite tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli: interviene Milly Carlucci



Carolyn Smith ha invitato Selvaggia Lucarelli a farsi una cultura sui musical visto che l’ultima coreografia di Luisella Costamagna era tratta da All that jazz. “Ma tu che parli così hai mai visto il film All That Jazz? Allora, Bob Fosse, uno dei più grandi coreografi… lasciami parlare Selvaggia! Allora secondo il tuo discorso Bob Fosse non ha capito nulla! Eppure ha fatto i più grandi spettacoli”.



E ancora: “Vatti a vedere Chicago e All That Jazz! Ascolta, io ho avuto l’educazione di lasciarti parlare e quindi lascia parlare anche me grazie. Ho qualche esperienza in più di te. Faccio Ballando dal 2007”. Parole alle quali Selvaggia Lucarelli ha risposto a tono “Tu educazione con me non ne hai mai avuta da quando abbiamo iniziato Ballando! Quindi stai buona, stai buona dai, stai buona”.



“Tu e l’educazione siete proprio due mondi diversi. Oddio ora ricomincia con l’esperienza in più di me”. Fuoco e fiamme insomma. Capitolo classifica, a stravincere è stata la coppia formata da Rosanna Banfi e Simone Casula: sono loro a balzare al primo posto in classifica grazie al tesoretto che ha assegnato loro Rossella Erra, prendendo metà dei punti (25 quindi) dal tesoretto totale (di 50 punti). Non solo, l’altra metà del punteggio, per volere di Alberto Matano, è andata invece alla coppia Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca.

