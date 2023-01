Grande commozione al GF Vip 7 per Edoardo Tavassi. Per lui, la produzione del programma, ha dedicato un momento a dir poco devastante. Ma cosa è successo? Il conduttore Alfonso Signorini ha fatto una piccola sorpresa al ragazzo. Come molti sanno, il fratello di Guendalina ha molto sofferto da ragazzo, quando i suoi si sono separati. Anche il rapporto con la sorella è stato troncato per via di questo allontanamento: il giovane è rimasto con la mamma, la sorella col papà. Poi il riavvicinamento degli ultimi anni e la malattia del padre. È proprio quest’ultimo dettaglio a far disperare di più Edoardo.

Già la sorella aveva parlato del loro rapporto da bimbi e di quel triste episodio di due bambini prima inseparabili e poi lontani. “Siamo stati sempre insieme fino ai 6 o 7 anni. Guendalina era la mia migliore amica”, racconta il papabile vincitore del GF Vip 7. Poi il dramma quando un giudice chiese ai bimbi con chi stare. “Io scelsi la mamma e lei papà, ma non avevamo capito che cosa sarebbe successo”, dice Edoardo. “Ci vedevamo solo nel weekend, ma io già il sabato avevo l’ansia perché sapevo che il giorno seguente ci saremmo di nuovo divisi”, racconta il giovane.

Un dolore che il giovane non ha mai superato, anche se è uno degli uomini più divertenti della televisione italiana: “Un po’ come i clown, faccio ridere gli altri ma poi sono triste dentro”. E ancora: “Come anche Guendalina, è un modo per esorcizzare”.

Non solo, a questi brutti pensieri si è aggiunto anche la preoccupazione per la salute del padre: “Papà non stava bene, aveva un problema e ha affrontato un momento difficile”, dice. “Mi sono sentito in colpa a venire qui, ma lui mi ha detto vai e segui il tuo sogno”. Ora l’uomo, tramite Signorini, ha mandato una lettera al figlio: “Caro Edo, qui va tutto bene, una parte della battaglia è passata”.

“Ogni tanto ti seguo più da vicino e ho visto il solito Edo con una carica di simpatia che mi ha fatto pensare che va tutto bene. Mentre scrivo, penso a come sei cambiato in meglio, mi rende fiero e orgoglioso. Ti aspettiamo tutti per festeggiare, sia me che te. Abbiamo vissuto due percorsi diversi, ma tu mi hai dato sempre la forza”.

