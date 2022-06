“Come sta Edoardo”. Tavassi a rischio finale all’Isola dei Famosi: l’aggiornamento arriva da sua mamma

Edoardo Tavassi è stato vittima di un altro infortunio all’Isola dei Famosi. Dopo il problema al dente che lo ha costretto ad abbandonare la spiaggia con gli altri naufraghi per qualche giorno, ecco un altro problema che sembra molto serio. Nel daytime in onda venerdì 17 giugno il naufrago si è infortunato durante la prova annunciata dallo spirito guida dell’isola. I naufraghi hanno dovuto raggiungere una barca a nuoto e solo dopo hanno potuto mangiare pollo e patate.

La prova è stata superata da tutti i naufraghi ma durante la traversata di Camen Di Pietro, che ha avuto un piccolo problema, Edoardo Tavassi si è procurato una distorsione al ginocchio e si è seduto dolorante su un tronco. Si è avvicinata a lui Estefania Bernal e si è subito resa conto che qualcosa non andava: “Si è fatto malissimo”, ha detto la modella argentina. Si è reso necessario l’intervento dei sanitari e Edoardo Tavassi è stato portato in ospedale.





Edoardo Tavassi infortunio la mamma scrive: “Oggi la risonanza”

Nelle ultime ore Carmen Di Pietro si è detta dispiaciuta per l’infortunio di Edoardo Tavassi: ““A me dispiace perché comunque è successo perché stava dando delle dritte a me. Diceva ‘gira qua la canoa vai a sinistra’. Dici che non è colpa mia? Però se non stava lì per me non sarebbe successo. Sì è stato carino quello sicuro. Però mi dispiace tanto. Alla fine è successo perché mi stava aiutando, perché aiutava me su quello che dovevo fare”.

La partecipazione di Edoardo Tavassi alla finale, in programma per il 27 giugno, è a rischio. A dare i primi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute è stato l’inviato Alvin, spiegando che “si sta sottoponendo a degli esami”. Ora è la madre, Emanuela Fuin, a svelare qualche dettaglio in più sulle condizioni del naufrago. La donna ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram aggiornando i fan sulle condizioni di salute del figlio, che dopo essersi fatto male a un ginocchio rischia di non poter più continuare la sua avventura all’Isola dei Famosi 2022, proprio a un passo dalla finale.

Condividendo la storia di Alvin, che già aveva fatto sapere che il naufrago si stava sottoponendo ad accertamenti, la mamma di Edoardo Tavassi ha scritto: “Forza Edo! Oggi sapremo il risultato della risonanza”. Oggi, lunedì 20 giugno, è quindi il giorno in cui si saprà con certezza l’esito degli esami e la sorte di Edoardo Tavassi in Honduras. Il responso dovrebbe arrivare proprio durante la puntata di questa sera, la semifinale, ma è probabile che già qualche ora prima trapelino delle informazioni.

