Carmen Di Pietro e l’infortunio di Edoardo Tavassi. Non c’è pace in questa edizione dell’Isola dei famosi ormai giunta al termine. Il 27 giugno i naufraghi lasceranno Cayo Cochinos e si saprà il nome del vincitore del reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. In questi mesi sono stati tanti i concorrenti finiti in infermeria per motivi di salute.

Ovviamente c’è anche chi ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi. L’ultimo in ordine di tempo è stato il modello brasiliano Roger Balduino. Il naufrago ha lasciato Cayo Cochinos dopo un infortuno alla caviglia e problemi di emorroidi (alle quali è stato operato al rientro in Italia). Ora c’è un altro concorrente a rischio addio: Edoardo Tavassi, uno dei naufraghi più amati di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Nel daytime in onda venerdì 17 giugno il naufrago si è infortunato durante la prova annunciata dallo spirito guida dell’isola.





Carmen Di Pietro e l’infortunio di Edoardo Tavassi: “È colpa mia”

I naufraghi hanno dovuto raggiungere una barca a nuoto e solo dopo hanno potuto mangiare pollo e patate. La prova è stata superata da tutti i naufraghi ma durante la traversata di Camen Di Pietro, che ha avuto un piccolo problema, Edoardo Tavassi si è procurato una distorsione al ginocchio. Dopo la prova Estefania ha notato il naufrago seduto su un tronco in lacrime. La troupe ha quindi chiesto l’intervento dell’infermeria ed Edoardo Tavassi è stato prelevato e portato via dalla spiaggia con una barca e poi in ospedale.

Proprio per questo motivo Carmen Di Pietro ha parlato dell’infortunio di Edoardo Tavassi sentendosi in colpa e scoppiando quasi in lacrime. Sfogandosi con Marialaura De Vitis e Luca Daffré, la naufraga ha sostenuto che il fratello di Guanedalina si è fatto male mentre la aiutava a superare la prova ricompensa: “A me dispiace perché comunque è successo perché stava dando delle dritte a me. Diceva ‘gira qua la canoa vai a sinistra’. Dici che non è colpa mia? Però se non stava lì per me non sarebbe successo. Sì è stato carino quello sicuro. Però mi dispiace tanto. Alla fine è successo perché mi stava aiutando, perché aiutava me su quello che dovevo fare”.

Carmen Di Pietro ha parlato dell’infortunio di Edoardo Tavassi ma è stata tranquillizzata dai suoi compagni di avventura. Intanto Alvin ha rotto il silenzio spiegando le condizioni di salute del fratello di Guendalina, ancora ricoverato in ospedale, in attesa di accertamenti. “Edoardo, invece, si è fatto male al ginocchio. Capiremo lunedì. Sta facendo un po’ di esami per capire la sua situazione qual è”, ha spiegato Alvin a proposito di Edoardo Tavassi.

“Ricoverato in ospedale”. Edoardo Tavassi, dall’Isola brutte notizie: problemi gravissimi