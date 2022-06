Edoardo Tavassi in ospedale dopo l’incidente all’Isola dei Famosi. Nel daytime in onda venerdì 17 giugno il naufrago si è infortunato durante la prova annunciata dallo spirito guida dell’isola. I naufraghi hanno dovuto raggiungere una barca a nuoto e solo dopo hanno potuto mangiare pollo e patate.

La prova è stata superata da tutti i naufraghi ma durante la traversata si è ribaltato con la canoa ma nonostante tutto è riuscito a suonare la campana e a permettere ai compagni di mangiare pollo e patate, la ricompensa della difficile prova sostenuta. Dopo il pranzo, però, Estefania ha notato il naufrago seduto su un tronco in lacrime. La troupe ha quindi chiesto l’intervento dell’infermeria ed Edoardo Tavassi è stato prelevato e portato via dalla spiaggia con una barca, sulla quale è salita anche Mercedesz Henger, che il giorno prima si era ferita a una mano con un corallo.





Edoardo Tavassi in ospedale all’isola dei Famosi: “Gravissimo problema”

Edoardo Tavassi in ospedale dopo l’incidente all’Isola dei Famosi – Tra i naufraghi e i fan del fratello di Guendalina Tavassi c’è molta apprensione, perché secondo quanto riporta il sito Pipol Tv l’infortunio sarebbe molto grave. “Uno dei protagonisti di questa edizione dell’Isola dei famosi, Edoardo Tavassi, è stato trasferito d’urgenza in ospedale, reparto ortopedia per un gravissimo problema al ginocchio. Tavassi, tra i best concorrenti, nonché tra i favoriti per la vittoria finale; ha salutato i compagni in lacrime. Finale a rischio dunque per il fratello di Guendalina”. Edoardo Tavassi si in ospedale e secondo quanto riporta il sito l’infortunio sarebbe gravissimo.

Edoardo Tavassi si trova in ospedale, precisamente nel reparto di ortopedia. “A questo punto è lecito chiedersi come mai un reality così difficile, dove si lotta per la sopravvivenza, che quest’anno ha segnato forse il record di ritiri e andirivieni dall’ospedale all’Italia o all’atollo; non venga trasformato semplicemente in un reality game e non in Hunger Games”.

“Aver complicazioni fisiche a volte anche durature per mesi e mesi (vedi Patrizia Bonetti e la prova del fuoco con ustione annessa ndr) post programma non è più spettacolo, ne un semplice spettacolo per sorridere . Cosa che ‘ l’Isola’ con i suoi protagonisti può tranquillamente permettersi e può portare a casa… senza dolori e lacrime. Forza Edoardo”, conclude il post pubblicato su Instagram. Edoardo Tavassi è ancora in ospedale e al momento non ci sono notizie ufficiali da parte dell’Isola dei Famosi.

“Portato in infermeria”. Edoardo Tavassi, incidente durante la prova all’Isola dei Famosi