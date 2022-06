Edoardo Tavassi infortunato. Un altro infortuno per il fratello di Guendalina Tavassi, che durante una prova ricompensa lanciata dallo Spirito guida dell’isola si è fatto male ed è stato soccorso e portato nuovamente in infermeria. Prima dell’incidente in mare, Edoardo Tavassi ha avuto un acceso contro con Mercedesz Henger.

La figlia di Eva Henger è finita al centro della bufera per alcune frasi rilasciate davanti alle telecamere proprio in merito al comportamento di Edoardo Tavassi. Mercedesz ha fatto notare ad Edoardo di essersi comportato male e il naufrago l’ha accusata di fare la vittima solo perché questa settimana si trova in nomination.





Edoardo Tavassi infortunato all’Isola dei Famosi e portato in infermeria

Edoardo Tavassi infortunato all’Isola dei famosi dopo la nuova lite con Mercedesz – “Tu hai detto ne parliamo senza le telecamere e poi davanti hai voluto fare la vittima. Perché te la stai facendo sotto della nomination. Sì, lo hai detto: ‘Io non me ne voglio andare in semifinale, me ne voglio andare in finale’”, ha detto Edoardo alla naufraga, ma sotto accusa anche l’interesse della Henger nei suoi confronti, ritenuto dal fratello di Guendalina costruito solo per creare dinamiche all’interno del gioco.

“Tu sei entrata qui dentro con l’idea di provarci con me…Di me non te ne è mai interessato niente…”, le parole di Edoardo Tavassi contro Mercedesz Henger, che in ogni modo ha cercato di discolparsi e dando invece la colpa a lui: “Perché io devo aspettare le tue tempistiche? (Tavassi ha sempre detto di volerla conoscere meglio fuori dal reality ndr) Io non voglio più, sono arrivata alla conclusione che non me ne frega niente di cosa vuoi tu”. I due hanno fatto pace e poco dopo Edoardo si è infortunato durante la prova ricompesa.

Edoardo e Mercedesz abbandonano momentaneamente la spiaggia per accertamenti medici #Isola pic.twitter.com/HfOVkx9vK3 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 17, 2022

Edoardo Tavassi infortunato – Dopo la lite è arrivato il messaggio dello spirito guida con la prova ricompensa. I naufraghi hanno dovuto raggiungere una barca a nuoto e solo dopo hanno potuto mangiare pollo e patate. Ma durante la traversata Edoardo Tavassi si è infortunato a un ginocchio ed è scoppiato in lacrime. Il naufrago è stato prelevato dalla spiaggia e portato in infermeria.

