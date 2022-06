Isola dei Famosi, malore per Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina è senza dubbio uno dei naufraghi più seguiti e apprezzati dal pubblico a casa. Certo anche sul suo conto non sono mancate le polemiche. Come quella sul suo ‘segreto’. Lo ha rivelato Arianna David a Pomeriggio5 dopo che si era creato del tenero tra Edoardo e Mercedesz Henger.

“Tempo fa – le parole di David – mi sono trovata in un bar, incontro questa persona e mi dice che è molto amico di Guendalina Tavassi, ci ha fatto le vacanze insieme, sono andati in Sardegna ecc… E parlocchiando mi fa ‘Ma lo sai che Edoardo vive da tempo con la sua ex fidanzata, una certa Lucia’”. Insomma Edo non sarebbe proprio solo, una situazione particolare visto che sull’Isola sembrava essere nato qualcosa con la figlia di Eva Henger. In realtà poi il naufrago ha fatto marcia indietro dicendo che non si fida di lei. Ora, però, gli spettatori sono preoccupati per lui.





Malore per Edoardo Tavassi: i sintomi e come sta ora

C’è grande preoccupazione per Edoardo Tavassi che nell’ultimo daytime dell’Isola dei Famosi di domenica 5 giugno ha avvertito dei dolori. Il naufrago, in particolare, sente dolori alle ossa e spossatezza. Così ha deciso di farsi controllare la febbre da Mercedesz Henger con la mano. Nel frattempo c’è chi, non essendosi accorto che Edoardo stava male, lo ha accusato di non darsi da fare per il gruppo.

In seguito la situazione è diventata più chiara. Anche Marco Cucolo ha avvertito gli stessi sintomi che provava Edoardo Tavassi. Dunque entrambi i naufraghi stanno poco bene, nessuno finge. Che ci sia un virus o abbiano mangiato qualcosa che ha provocato questi sintomi? Ancora non si sa.

In ogni caso nella puntata di oggi, lunedì 6 giugno, Edoardo Tavassi riceverà una graditissima sorpresa. In studio tornerà infatti sua sorella Guendalina la quale ha annunciato tutto sui social. Nel frattempo c’è grande attesa di sapere chi tra Lory Del Santo e Estefania Bernal finirà su Playa Sgamadissima. Secondo i sondaggi dovrebbe essere la prima a lasciare la Palapa. Ma lo scarto è davvero piccolo e non si escludono colpi a sorpresa…

