Mercedesz Henger o Nick Luciani? Sempre più vicini al grande finale, i naufraghi dell’Isola dei Famosi proseguono la loro avventura ai limiti della sopravvivenza. E come accade allo scoccare del rischio eliminazione per uno dei concorrenti, ecco farsi avanti i sondaggi: chi vuoi salvare? Questa la domanda posta ai fan del programma.

Isola dei Famosi, il risultato del sondaggio. Due concorrenti a rischio eliminazione, ovvero Mercedesz Henger e Nick Luciani. Conto alla rovescia per i naufraghi dell’Isola, distanti solo pochi giorni dalla finale che decreterà il nome del vincitore della sedicesima edizione del reality all’insegna dell’avventura. E i risultati dell’ultimo sondaggio rendono la sfida ancora più interessante.





Isola dei Famosi, il risultato del sondaggio tra Mercedesz e Nick

Un appuntamento irrinunciabile quello previsto per il 27 giugno. Puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, vedrebbe salire sul podio solo un nome, quello del vincitore. Nel frattempo Mercedesz Henger e Nick Luciani entrano nel televoto: Chi vuoi salvare? Ecco il favorito o la favorita del sondaggio lanciato in rete. (Mercedesz Henger beccata da Edoardo Tavassi: la lite).

Pare che il pubblico italiano stia esprimendo la sua preferenza per salvare Mercedesz Henger che si piazza al momento con un 50.87%, di contro a un 49.13% di Nick Luciani. Un risultato che in attesa della semifinale sull’Isola non fa alzare le asticelle delle aspettative. Solo un nome certo al momento vola direttamente dritto alla sfida per il podio, ed è quello di Nicolas Vaporidis.

E a proposito della favorita del sondaggio, ovvero Mercedesz Henger, durante un’escursione ha riportato un profondo taglio alla mano dovuto all’impatto con un corallo. Un taglio per cui si è richiesto l’intervento di un medico. Di ritorno dall’infermeria la naufraga è tornata con la mano fasciata dopo ben quattro punti di sutura per arginare la ferita.

Durante il racconto Mercedesz Henger non ha risparmiato una frecciata a Edoardo Tavassi. “Sono scivolata su un corallo e mi sono aperta la mano…Mi ha fatto davvero molto male. Nessuno si è interessato…Non mi sarei comportata così. Nessuno è tornato con me e mi è venuta una strana sensazione. Io mi sono affezionata a delle persone qui, che erano con me durante quell’escursione, non avrei mai lasciato che tornassero da sole”.

