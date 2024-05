Nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi nella serata di lunedì 6 maggio e per Edoardo Stoppa sta per succedere qualcosa di importante. Infatti, il naufrago insieme ad altri compagni di avventura sarà avvisato di questa notizia significativa che potrebbe stravolgere il suo umore. Si tratta di uno degli eventi che terranno incollati i telespettatori dinanzi al piccolo schermo.

L’Isola dei Famosi, parliamo in particolare della produzione e di Vladimir Luxuria, sta cercando in tutti i modi di far svoltare la trasmissione e farle avere ascolti tv migliori. Questo momento con Edoardo Stoppa in qualche modo protagonista dovrebbe essere uno dei più interessanti. Intanto, si è saputo che i naufraghi saranno divisi in due gruppi per creare nuove dinamiche.

Isola dei Famosi, nuovo avviso per Edoardo Stoppa: cosa sta per succedere

Proprio dalle pagine social ufficiali dell’Isola dei Famosi è arrivata la comunicazione su Edoardo Stoppa e un’altra persona vicinissima al naufrago. Sono stati coinvolti anche i concorrenti Edoardo Franco e Alvina, che sapranno la medesima cosa dell’inviato di Striscia la Notizia. Andiamo a vedere insieme cosa dobbiamo aspettarci tra poche ore in Honduras.

Edoardo avrà nuovamente Juliana Moreira di fronte a sé: “Juliana Moreira e le mamme di Edoardo Franco e Alvina non sono mai andate via da Cayo Cochinos: il trio dovrà compiere un’ultima missione prima di lasciare l’Honduras! Stasera succederà di tutto“. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 per sapere cosa faranno esattamente le tre donne in questione.

Juliana Moreira e le mamme di Edoardo Franco e Alvina, non sono mai andate via da Cayo Cochinos: il trio dovrà compiere un’ultima missione prima di lasciare L’Honduras! 🔥



STASERA succederà di tutto 🥰#Isola pic.twitter.com/Xtb0sFen7I — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 6, 2024

Non sono stati riferiti ulteriori dettagli, quindi vedremo direttamente stasera cosa farà esattamente Juliana Moreira. La moglie di Edoardo Stoppa è pronta a sorprendere tutti.