Sempre più tirato il rapporto tra Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria al GF Vip 7. Le cose tra quei due non vanno assolutamente bene e la colpa, probabilmente, è da ricercare negli atteggiamenti di Antonella nei confronti del parrucchiere. All’inverso, una cosa che sta capitando tra la Fiordelisi e Oriana e prima ancora con Micol. Insomma, c’è la gelosia di mezzo e quando è così, non c’è limite al peggio. Tutto sembrava essersi risolto nei giorni scorsi e invece rieccoci qua.

Come abbiamo già raccontato, Edoardo si è appartato con Alberto e Oriana durante la notte. Qui ha preso di mira naturalmente gli atteggiamenti ambigui di Tontonella e poi se l’è presa con Antonino. A riguardo, il giovane conduttore romano ha menzionato ‘cose gravi’ che gli avrebbe fatto Spinalbese. Come se non bastasse, ha affermato che fuori da lì si sarebbe comportato diversamente. “A me come persone non piace per nulla e ci sono cose forti per cui lo dico adesso. Nonostante quello che mi aveva fatto mi ero pure riavvicinato”.

Dice Edoardo: “Poi mi ha sbroccato ancora ed ha provato a farmi passare dalla parte del torto. Lui pensa di avere qualcosa da recriminare nei miei confronti quando sono io che ho subito. – ha continuato Edoardo nel suo sfogo – Antonino per me vale poco, non c’è competizione, lui per me vale zero, zero, ma zero. Per me è una persona di una cattiveria che fa paura. Lui ha fatto cose molto gravi. E queste cose brutte che penso di lui non derivano dalle scemenze che ha fatto con Antonella per infastidirmi”.

Edoardo.D: “Io adesso ora come ora non ho quella spinta verso di lei che ho avuto tutte le altre volte, e quindi per me è un bruttissimo segno”



🕯🕯🕯LA SVEGLIAZIONE DI EDOARDO SU ANTONELLA 🕯🕯🕯#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/LALN8czrmH — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 14, 2022

E ancora: “Io non sono fatto così, non vado in bestia per una cosa sola, ma c’è altro. Ti posso solo dire che ha fatto cose pesantissime e non esagero, non è che mi sfogo, sono molto lucido. Fuori di qui se fossero successe certe cose le alternative erano due: o je menavo o lo denunciavo! Solo queste due soluzioni avrei avuto. E lui si attacca al fatto che gli ho detto che è un po…o. Senti Oriana a te non l’avevo mai detto, ma adesso lo dico pure a te”.

Edoardo.D: “Antonella ha fatto la zoccola con lui (Antonino) tutto il giorno, ci ballava, si strusciava”



Ma io dico puoi dare della ZOCCOLA alla tua fidanzata? Ma io veramente 🥶#gfvip pic.twitter.com/0wrB3uVpL3 — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 14, 2022

Poi conclude: “Sappiamo quello che avete fatto sotto le coperte e che il giorno dopo era più freddo. Poi la cosa della figlia e lui fa ‘ah ecco allora tu non sei sensibile e io mi allontano, non sei la donna per me’. Quello lì voleva solo sc…ti e poi mandarti a quel paese. Non c’è da girarci intorno e tirare in ballo la sensibilità e la profondità di una donna. Lui aveva un solo scopo e ha avuto quello che cercava”.

