È la prima puntata del GF Vip 7 senza Edoardo Donnamaria. Il giovane infatti, è stato eliminato dal gioco per comportamenti scorretti nei confronti di Antonella Fiordelisi, la sua compagna. Così, per la prima volta dall’inizio del programma, Edoardo non c’era, né in casa, né in studio. Le regole parlano chiaro (almeno per alcuni di loro), chi si macchia di comportamenti scorretti all’interno della casa non è ammesso ai serali come ospite in studio.

Esatto, avete letto bene: la stessa regola che chiaramente non vale per Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci. Ed è proprio qui che le polemiche hanno fatto breccia, ieri sera, durante la puntata. Parliamoci chiaro, il pubblico è consapevole che questa regola in questa edizione non è stata rispettata e si aspettavano che sarebbe stato lo stesso per Donnamaria, ma evidentemente “chi figli e chi figliastri”, come si suol dire.

È per questo che, sembra, Edoardo Donnamaria sia (giustamente) molto arrabbiato con la produzione del programma. L’unica cosa che la produzione gli ha concesso è un tenero video per la sua Antonella Fiordelisi. Da quello che racconta l’esperto di gossip Amedeo Venza su Instagram, Donnamaria sarebbe molto arrabbiato con il programma, prendendo in causa anche le eccezioni fatte per la stessa Lamborghini e per Giovanni Ciacci.

Daniele sbraita, dice parolacce, insulta, lo censurano e gli regalano una cena romantica.

Edoardo dice una parolaccia e lo squalificano e non può più venire in studio.

Ok grande fratello, ok.#donnalisi #edoinstudio #gfvip — ☾ luna storta (@sospirigelidi) March 13, 2023

Naturalmente i fan del ragazzo e della coppia #Donnmaria, hanno preso subito la palla al balzo per manifestare tutto il proprio malessere per la situazione. In molti poi pensano che la scelta di non invitare in studio Edoardo Donnamaria, sia in realtà la linea della nuova “scelta editoriale” che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di imporre al programma.

… le parole di Edoardo per Antonella sono una medicina per il suo cuore. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/RmShFbeWFR — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 13, 2023

La felicità di Antonella dopo il gesto inaspettato di Edoardo. 💘



A:"cioè, se continua così poi ci sposiamo, che deve fare di più ?".#donnalisi #drojette #fiorde #edoinstudio pic.twitter.com/WvykLG2cnd — Andrea.B ✨🌍 (@AndreaB77447718) March 14, 2023

Secondo i piani alti di Mediaset infatti, fin troppo trash era disponibile nei propri canali e bisogna di corsa metterci un freno. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi in effetti stavano dando una grossa mano in tutto ciò. La sua uscita, infatti, sembra essere stata molto “comandata”, passateci il termine, soprattuto da esigenze editoriali nuove di zecca. In fondo al ragazzo tutto gli si può recriminare tranne che sia cambiato. Anzi.

