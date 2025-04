Importante aggiornamento da Jessica Morlacchi, che dopo il Grande Fratello è ritornata alla sua vita quotidiana. Il suo sogno più grande, come confessato dalla vincitrice del reality show, sarà quello di partecipare come big al prossimo Festival di Sanremo, dunque nel 2026 potremmo vederla all’Ariston anche se l’ultima decisione spetterà a Carlo Conti.

Ma nella giornata del 28 aprile c’è una svolta importante per Jessica Morlacchi, la quale ha annunciato il suo ritorno in televisione. Quindi, la vedremo nuovamente al centro dell’attenzione visto che prenderà parte ad uno dei programmi più in vista di tutta la rete Mediaset.

Jessica Morlacchi, ritorno in tv: dove la vedremo

Proprio Jessica Morlacchi, attraverso una storia postata sul suo profilo Instagram ufficiale, ha comunicato ai suoi fan il ritorno in tv nella trasmissione di Canale 5. Un momento attesissimo dal pubblico, che ora vuole sapere cosa dirà davanti alle telecamere. E chissà se non avrà qualche annuncio da fare.

Jessica sarà da Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, come scritto dalla vincitrice del GF: “Amici, ci vediamo oggi dalle 18. Sarò ospite a Pomeriggio 5”. Non resta che pazientare qualche ora e poi sapremo con certezza cosa vorrà dire ai telespettatori e anche alla conduttrice Mediaset.

Chissà se anticiperà qualche news proprio su Sanremo 2026, infatti non sappiamo se abbia già una canzone preparata pronta ad essere proposta al direttore artistico Conti.