Alessandro Zarino è tornato a parlare della sua relazione con Shaila Gatta, svelando dettagli inediti durante un’intervista concessa a Giada Di Micieli nella trasmissione radiofonica “Non succederà più”, in onda su Radio Radio. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato senza filtri come la loro storia sia giunta al termine: una relazione durata un anno e mezzo, chiusa in modo brusco attraverso un semplice messaggio. “La nostra relazione è terminata tramite messaggio” ha spiegato, sottolineando come, nonostante il legame anche a livello familiare, non ci sia stato nessun confronto finale: “Non ci siamo mai più rivisti” ha ribadito, attribuendo la rottura alla crescente difficoltà di trovare tempo da dedicarsi reciprocamente e a un naturale cambiamento di priorità.

Con uno sguardo disincantato, Zarino ha descritto la dinamica come un normale evolversi della vita: “Per me devono rimanere sempre rapporti civili” ha detto, sottolineando come non ci sia stato alcun evento traumatico specifico ma solo “un cambio di direzione” dettato dalla complessità delle rispettive esistenze. Nonostante la fine della loro relazione, Alessandro non ha nascosto un certo dispiacere nell’osservare come Shaila abbia gestito anche altri rapporti sentimentali successivi, tra cui quello con Lorenzo.





Shaila Gatta, parla l’ex Alessandro Zarino

Commentando la rottura tra Shaila e Lorenzo, Zarino ha espresso perplessità sulle modalità adottate dalla sua ex compagna, insinuando che la mancanza di chiarezza potrebbe essere una costante del suo modo di vivere i rapporti: “Non so perché Shaila abbia fatto così anche con Lorenzo” ha dichiarato, aggiungendo che, conoscendola, non si è sorpreso. “Quello che ha fatto con me continua a farlo anche in giro a quanto pare” ha osservato, pur precisando di non poter sapere se la loro relazione fosse reale o solo alimentata da hype. Zarino ha inoltre espresso dispiacere per gli attacchi social ricevuti da Shaila, auspicando per lei una guarigione interiore: “Spero che lei guarisca perché ha qualcosa di irrisolto” ha concluso.

In merito a un presunto riavvicinamento tra lui e Shaila, Alessandro è stato categorico: “Noi non ci siamo più risentiti, non è vero che tra noi c’è stato un riavvicinamento” ha chiarito. Ha poi rivelato di essere attualmente fidanzato e di non avere alcun tipo di contatto con l’ex compagna, tanto da non sapere nemmeno dove si trovi attualmente. Con un tono distaccato ma rispettoso, Zarino ha detto che, se potesse, le consiglierebbe di “decidere con la sua testa e di risolvere cose che ha ancora irrisolte“, augurandole comunque il meglio.

Alla luce di quanto raccontato, emerge il ritratto di una relazione finita non per gravi conflitti ma per un graduale allontanamento, complicato da difficoltà personali e differenze caratteriali. Le parole di Zarino riflettono una certa amarezza ma anche una volontà di chiudere serenamente quel capitolo della sua vita, augurando a Shaila non solo felicità, ma soprattutto una maggiore serenità interiore.