Negli ultimi giorni, il nome di Gianmarco Steri è stato al centro di un vortice di voci e indiscrezioni, alimentate soprattutto dal suo percorso a Uomini e donne. Tra ipotesi di abbandoni e sospetti sulle sue corteggiatrici, la rete ha dato libero sfogo ai rumor, ma il 26 aprile Lorenzo Pugnaloni è intervenuto per mettere un punto fermo su una delle notizie più discusse. Attraverso un post su Instagram, il noto blogger ha voluto chiarire che il tronista non ha alcuna intenzione di lasciare il programma, anzi, è pienamente coinvolto nel proseguimento del suo percorso sentimentale.

Secondo quanto riportato da Pugnaloni, Gianmarco avrebbe recentemente registrato nuove esterne con Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, due delle protagoniste principali della sua avventura televisiva. Le uscite verranno commentate nella registrazione prevista per domenica 27 aprile, occasione in cui potrebbero emergere dettagli importanti sull’evoluzione dei rapporti. L’edizione 2024/2025 di “Uomini e donne” si avvia verso la conclusione, con le ultime registrazioni che dovrebbero svolgersi intorno alla metà di maggio, mentre le puntate continueranno ad andare in onda fino alla fine del mese successivo.





Uomini e Donne, Gianmarco si prepara alla scelta

In rete, però, non si sono placate le speculazioni circa un possibile ritiro di Gianmarco, fomentate dalle segnalazioni circolate sia su di lui che sulle sue corteggiatrici. Pugnaloni, ancora una volta, ha voluto spegnere queste voci scrivendo: “Non abbandona il trono, al momento non ha questa intenzione”. A chi si è chiesto se la scelta potesse avvenire già nella prossima registrazione, il blogger ha risposto con sarcasmo: “Tanto la scelta è facile, basta che fa la conta e vede su chi capita”, evidenziando con un pizzico di ironia i suoi dubbi sulla sincerità del tronista nei confronti delle ragazze.

A complicare ulteriormente la situazione è stata una segnalazione secondo cui un cugino di Nadia lavorerebbe nella barberia di proprietà di Steri, un dettaglio che avrebbe potuto minare la credibilità del suo percorso. Tuttavia, queste voci sono state prontamente smentite. Attraverso un video ironico pubblicato da Enzakkione e rilanciato da Raffaella Mennoia, storica autrice del dating-show, si è confermato che nessun parente di Nadia è impiegato nel negozio di Gianmarco. La redazione del programma, tramite un commento, ha chiarito di non aver mai dato peso a questi pettegolezzi, contribuendo a ristabilire la verità.

La registrazione di domenica 27 aprile sarà dunque cruciale. Secondo alcune anticipazioni, la tanto attesa scelta di Gianmarco potrebbe essere imminente, con Nadia Di Diodato indicata come la probabile preferita. Gli occhi dei fan restano puntati sul tronista, nella speranza di assistere presto al coronamento del suo percorso sentimentale all’interno del programma.