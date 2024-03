“Ma che fa?!”. Grande Fratello, il gesto ‘vergognoso’ di Anita dopo la vittoria di Perla Vatiero. Proprio così, Perla ha vinto e questo l’abbiamo già raccontato. L’influencer ha sconfitto Beatrice nell’ultimo ballottaggio e ha conquistato il 55% dei voti contro il 45% dell’attrice, la quale si è dovuta accontentare del secondo posto. Un colpo di scena clamoroso visto che tutti, ma davvero tutti, davano come vincitrice la Luzzi. I bookmakers ne erano certi, con percentuali bulgare che superavano il 60%.

Eppure eccoci qui, a commentare la notizia della vittoria di Perla che nel frattempo si porta a casa, tra cachet e montepremi, circa 200 mila euro. Ma c’è una cosa che è successa durante la proclamazione della vincitrice che non è passata di certo inosservata: la reazione di Anita Olivieri. Quando Alfonso Signorini, suo malgrado probabilmente, ha annunciato che a vincere fosse proprio Perla, nello studio si è elevato un boato fragoroso. Tra incredulità e gioia, il pubblico dello studio (soprattutto la platea dei concorrenti, è esplosa di felicità per Perla).





Ad avere però una reazione a dir poco sopra le righe è stata Anita che ha iniziato a volteggiare e a roteare. “Ma ha vinto lei?”, scrive ironico qualcuno sui social. La ragazza è impazzita quando ha scoperto che Perla aveva avuto la meglio, ma probabilmente, dicono i soliti maligni: “Era felice soprattutto per la sconfitta di Beatrice Luzzi”. Si sa, ne abbiamo parlato spesso, tra le due non corre buon sangue. Ma mentre la Luzzi rimane più sulle sue, fregandosene altamente del resto del mondo e soprattutto di Anita, quest’ultima soffre molto la competizione con l’attrice di Vivere.

🎉 La vincitrice di questa edizione di #GrandeFratello sei tu… PERLA! 🎉 pic.twitter.com/JL5LBaLMFq — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 26, 2024

Sembra quindi evidente che quelle giravolte dopo la proclamazione di Perla non siano tanto per la gioia di vedere una cara amica trionfare, quanto per la sconfitta di una nemica. Proprio Anita qualche ora prima aveva dichiarato, tra l’altro azzeccandoci: “Come credo che finirà questa lunga avventura? Io non credo che vincerà Beatrice Luzzi perché penso che sia troppo scontato come finale. Penso che tutti si aspettino la vittoria di Beatrice, mentre invece io penso che non vincerà lei“.

“Personalmente non credo sia così, la Olivieri ha sempre detto di essere intelligente e quindi è improbabile che possa gioire per il mancato trionfo di chi comunque ha ottenuto risultati enormemente superiori ai suoi (in questo contesto). Degli ‘’inciampi’ altrui gioiscono solo i rosiconi , ma non mi pare il caso di quella che su Twitter in molti chiamano la ‘plurilaureata’”, scrive invece Biccy.

