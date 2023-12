Quasi una settimana fa Amadeus ha annunciato i concorrenti in gara a Sanremo 2024 e tra i grandi esclusi c’è stato indubbiamente il nome di Albano Carrisi. Il cantante ha deciso adesso di rompere il silenzio e dalle sue parole si è potuto notare un certo fastidio per la decisione del direttore artistico. Anzi, ha dato proprio una sua versione dei fatti su quanto sarebbe successo nella selezione dei brani. E non sappiamo se il conduttore vorrà replicare.

Amadeus a Sanremo 2024 non ha scelto Albano Carrisi, ma ha preferito puntare su questi 27 artisti: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga & Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi & Poveri. E l’artista di Cellino San Marco ha criticato Ama.

Amadeus, a Sanremo 2024 ha escluso Albano Carrisi. Il cantante sferra una critica

Dunque, il direttore artistico Amadeus è stato costretto ad ascoltare una critica feroce nei suoi riguardi dopo la sua decisione di escludere da Sanremo 2024 la voce di Albano Carrisi. Lui era determinato a partecipare tra i concorrenti della prossima edizione del Festival della canzone italiana, ma il presentatore Rai ha optato per altri nomi di spicco. E il cantante pugliese ha protestato, intervenendo alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora.

Al Bano ha quindi esclamato: “La mia canzone più che esclusa non è stata neanche ascoltata. Onestamente un po’ di dispiacere c’è ma ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che mandassi la canzone, però io non mi arrendo mai. Mi spiace per il brano: è dedicato allo Spallanzani. L’idea è stata dello stesso Francesco Vaia, che ha partecipato alla creazione. Secondo me Amadeus non ha neanche ascoltato la canzone”. E spiegato la ragione.

Al Bano ha quindi rivelato perché non lo vedremo a Sanremo 2024: “Perché non mi voleva come concorrente, visto il grande successo che ho avuto come super ospite nel 2023 con Morandi e Ranieri. Però Sanremo, da sempre, è nato come gara, in gara hai l’adrenalina. A fare il super ospite mi sono divertito ma la gara è un’altra cosa. Presentare il Festival? Non ho l’età”. Ma ha detto al Corriere della Sera di essere pronto a gareggiare nel 2025.