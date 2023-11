“Vi dico la verità, ecco perché lascio”. Ballando con le Stelle, la confessione di Lino Banfi. Lo aveva già dichiarato che avrebbe lasciato il programma, ora però torna sulla faccenda e spiega e reali motivi, creando non pochi malumori. L’attore pugliese si era giustificato dicendo che voleva “lasciare spazio ai giovani”. “Cosa altro posso chiedere? Voglio lasciare con lo zucchero sulla bocca”, disse. Chiaramente la padrona di casa Milly Carlucci l’aveva inviato a pensarci bene, almeno una settimana per ragionare bene alla scelta definitiva da prendere.

Ora però Lino Banfi torna sull’argomento e durante l’ultima puntata del talent di Rai1 ha detto: “Confermo che non posso continuare per mille ragioni. Sono stato anche male ultimamente. Questo non lo volevo dire, tu mi hai detto ‘Se lo vuoi dire, lo dici’. Lo diciamo in un modo simpatico. Per un semino sto andando avanti a tre antibiotici al giorno”.





“Ecco perché lascio”. Ballando, la confessione di Lino Banfi

E ancora Lino Banfi: “Ho sei punti in bocca. Mi hanno tolto due denti miei e uno non mio. Tutto per un semino. […] Il medico mi ha detto di andare a fare una radiografia, che se i denti si muovevano poteva esserci una lesione. Io ho mangiato un cachi alla vaniglia, ho tolto tutti i semi, era rimasta la polpa. Dentro c’era un semino. Si è infilato in mezzo ai denti e ho sentito trrr. Ormai si era lesionato. Mi hanno fatto la radiografia. Mi hanno operato d’urgenza, l’intervento è durato due ore e un quarto, mi hanno tolto due denti”.

A questo punto prende la parola anche Milly Carlucci che dice: “Io all’inizio non lo sapevo, ti chiedo scusa se ti sono sembrata indifferente. Lui stava malissimo, andava avanti con gli antidolorifici, non so come tu abbia fatto a resistere e venire in pista”. Poco prima di questa dichiarazione di Banfi, l’uomo in una clip precedente all’esibizione aveva detto: Ora mi allaccio le scarpe, da tanti anni non succedeva più. Ho raccontato la mia vita, ho avuto dei momenti di grande emozione alla fine di ogni ballo”.

Conclude poi: “Non posso non parlare di Lucia perché il fil rouge della mia vita è stata lei. La gente che mi segue si chiede: ‘Se ne va, non se ne va’. Questo è bello. Ho sempre fatto sorridere gli altri, per una volta ho riso io con tutti gli amici concorrenti che mi adorano. Che io rimanga o che me ne vada, è stata un’esperienza bellissima. Lo rifarei… fra tre anni”. E sui social è polemica: “Lino Banfi doveva lasciare il posto a chi poteva reggere fino alla fine”.

