Un fiocco celeste nella grande famiglia di Uomini e Donne e anche di Temptation Island. Il neo papà è infatti ben conosciuto al pubblico di Maria De Filippi anche se la sua esperienza nei programmi di Canale 5 risale a qualche anno fa. Archiviata la ricerca dell’amore in tv, infatti, ha conosciuto una donna più giovane di lui (di 23 anni) e ora con lei ha messo su famiglia.

La notizia è arrivata ovviamente a mezzo social, su Instagram. Sempre lì l’estate scorsa avevano dato il lieto annuncio della dolce attesa ai follower. Il bimbo si chiama Gabriele. “10 marzo, ore 23:18: sei arrivato tu a sconvolgere la nostra vita. Benvenuto, Gabriele”, ha scritto la neo mamma Emily. E ancora, pubblicando nuove foto del piccolo: “Gabriele, 12 giorni di sorrisi e mai pianti”.

Fiocco celeste a UeD: nato Gabriele

Se il nome di Emily Mazzucco, giovane donna di 26 anni, non vi dice niente, quello di Mauro Donà farà subito accendere la lampadina ai fan di Uomini e Donne. Nello studio di Maria De Filippi, infatti, il cavaliere conobbe Isabella Falasconi, con cui partecipò anche a Temptation Island.

Nel villaggio sardo delle tentazioni, la storia d’amore tra Mauro Donà e Isabella Falasciani era stata messa a dura prova da una single (Mara Krevsun, ndr) ma alla fine i due erano usciti insieme dal programma per poi lasciarsi definitivamente nel 2017. Qualche tempo dopo l’ex cavaliere ha trovato nuovamente l’amore e ora è diventato papà.

Come fa sapere Lollo Magazine, la coppia è diventata virale lo scorso anno con un video su Tik Tok. Nel corso dell’estate 2024, poi, ha poi svelato di aspettare un bambino che è nato pochi giorni fa e che si chiama Gabriele. Anche Isabella per la cronaca ha voltato pagina: la ex dama ha sposato un altro ex protagonista del programma nel 2022.