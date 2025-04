Uomini e Donne, il programma si avvia a vivere gli ultimi due mesi di questa tormentata edizione. Nelle ultime ore il pubblico ha chiesto l’eliminazione di una corteggiatrice. Secondo molti, infatti, non sarebbe particolarmente interessata al tronista ma starebbe solo cercando di raccogliere popolarità. Non solo momenti complicati, in queste settimane anche gioie. Pochi giorni fa Cristiano e Asmaa hanno fatto il loro ritorno in studio.

Dopo essere entrati nello studio di Uomini e Donne e aver salutato tutti i presenti hanno scoperto il sesso del loro primo figlio insieme. Lo studio si è colorato di blu e i futuri genitori si sono stretti in un emozionante abbraccio.





Uomini e Donne, il pubblico contro Cristina: “Vattene”

“Ho vinto io” ha commentato lei. “È emozionante, è una tempesta d’amore. Viviamo in una bolla. Ci sono stati alti e bassi, ma lei un mese dopo usciti da qui ha fatto i documenti per fare la residenza da lei. Sono follemente innamorato, spero di dimostrarle quanto ci tengo e quanto la amo”, ha aggiunto l’ex cavaliere. Una situazione molto diversa da quella che sta vivendo Gianmarco.

Che è stato molto duro con Cristina. L’ha accusata di non provare un reale interesse e poi le ha detto: “Io non sono il tuo burattino”. E mentre pronunciava questa frase un amico del tronista è intervenuto sui social. “Ma vattene via”, ha ripetuto più volte il ragazzo che sui social si fa chiamare Enzakkione. Seguito da altri commenti: “Prendesse la borsetta e lasciasse lo studio, si vede che non le importa di Gianmarco”.

Dura la condanna dell’esperto di UeD Lorenzo Pugnaloni. “Oggi ha commentato la puntata e ha urlato più volte vattene via a Cristina. Questo atteggiamento è sbagliato, e se fossi in lei mi sentirei malissimo sapendo che i suoi amici si comportano così. E poi perché Gianmarco permette queste cose? Ormai è un trono rovinato, non vedevano l’ora di mangiarci sopra.Speriamo che le ragazze siano abbastanza intelligenti da andarsene”.