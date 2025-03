Mancano più o meno due mesi alla conclusione di questa edizione di Uomini e Donne e tra i fan più appassionati del dating show di Maria De Filippi continua a serpeggiare una domanda: Ida Platano tornerà? La storica dama, assente per tutta la stagione, ha recentemente riacceso le speranze del pubblico con un gesto enigmatico sui social.

Mercoledì 19 marzo, Ida ha condiviso una storia su Instagram che ha catturato l’attenzione di molti. Il messaggio di un fan, pieno di speranza, recitava: “Ti rivedremo a Uomini e Donne? Ti prego, dimmi di sì“. Tuttavia, l’ex dama non ha aggiunto alcun commento o indizio che potesse confermare o smentire la sua possibile partecipazione alle prossime registrazioni. Questo silenzio ha alimentato le speculazioni, facendo credere a molti che qualcosa possa bollire in pentola.

Ida Platano torna a UeD?

Ida aveva deciso di non prendere parte all’edizione in corso del programma, apparendo solo una volta come ospite in una puntata di settembre. In quell’occasione, aveva dichiarato apertamente di non sentirsi pronta per nuove conoscenze e di non voler tornare nel parterre. Tuttavia, il tempo potrebbe aver cambiato le carte in tavola.

I suoi fan non hanno mai smesso di sperare in un suo ritorno. Da quando ha lasciato il programma, Ida ha ricevuto numerosi messaggi di affetto da parte di chi sente la sua mancanza nel cast fisso. La sua assenza si è fatta sentire e molti spettatori hanno dichiarato di non guardare Uomini e Donne con lo stesso entusiasmo senza di lei.

Un altro dettaglio che ha incuriosito il pubblico riguarda la sua vita sentimentale. Lo scorso inverno, Ida aveva confidato di aver ritrovato la serenità accanto a una persona speciale, senza però mai rivelarne l’identità. Tuttavia, negli ultimi mesi, non si è più parlato di questa relazione, portando alcuni a ipotizzare che possa essere finita.

Il gesto social del 19 marzo ha lasciato aperta ogni possibilità: potrebbe trattarsi di un semplice ringraziamento ai suoi follower o di un’anticipazione velata di un imminente ritorno in studio. Per scoprirlo, bisognerà attendere le prossime registrazioni, ma una cosa è certa: l’interesse attorno a Ida Platano non accenna a diminuire.