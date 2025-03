Momento super emozionante a Uomini e Donne, come riferito dalle anticipazioni legate alle registrazioni delle nuove puntate. C’è infatti stata una proposta di matrimonio che ha lasciato tutti a bocca aperta, infatti è arrivata in maniera improvvisa e nessuno si attendeva una scelta simile.

Ovviamente i telespettatori non vedono l’ora di vedere in tv questa proposta di matrimonio a Uomini e Donne, ma bisognerà pazientare ancora un po’. Però sappiamo già parecchi dettagli, inclusi i nomi di coloro che convoleranno a nozze. Lei tra l’altro sta vivendo un altro momento da sogno, essendo in dolce attesa.

Uomini e Donne, proposta di matrimonio in studio: chi si sposerà

A dare la notizia in anteprima è stato Lollo Magazine del blogger Lorenzo Pugnaloni. Il quale ha scritto prima di soffermarsi sulla proposta di matrimonio: “Nella registrazione spazio alle dame e ai cavalieri del parterre over: per quanto riguarda Margherita Aiello, la dama sta uscendo con Pierpaolo ma non si sa se la conoscenza avrà un proseguo oppure no: lui si lamenta al centro studio dicendo che lei lo opprime troppo. C’è stata una nuova sfilata per le donne, ospiti in studio Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: tra i due procede tutto a gonfie vele”.

E poi è arrivato l’annuncio più incredibile: “Ospiti anche Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, che stanno per diventare genitori. Lui in studio stupisce tutti portando due striscioni e chiedendo alla Fares se vuole sposarlo“. Una gioia pazzesca per la coppia, che saranno mamma e papà tra qualche mese. Nel recente passato lei ha pure dovuto rispondere ad alcune critiche.

Il sito Biccy ha ricordato che un mese fa Asmaa ha dovuto rispondere alle malelingue: “Noi siamo usciti dal programma a maggio del 2024, quindi fatti un attimo i conti. Ci siamo lasciati tre settimane a settembre, per il resto siamo sempre stati insieme. Quindi non è nulla programmato, i figli non si programmano. Quando vuoi fare un figlio lo puoi fare. Sì, sono incinta da tre mesi quindi fai i conti. E’ quasi un anno che stiamo insieme, da aprile”. Quindi, c’è stata solo una breve crisi poi prontamente rientrata.