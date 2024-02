Nella giornata di martedì 13 febbraio il terrore è ritornato nella casa del Grande Fratello, dopo il nuovo malore di Garibaldi che ha fatto preoccupare tutti. I primi ad accorgersi della situazione allarmante sono stati Stefano e Grecia, che avevano sentito qualcuno vomitare in bagno. Poi il gieffino ha chiamato Anita in giardino e alla fine tutti si sono messi a correre per aiutarlo.

Si era subito capito che a sentirsi male al Grande Fratello fosse stato Giuseppe. Il malore avuto da Garibaldi è il secondo a distanza di poche settimane dal primo. La volta scorsa fu chiamata proprio l’ambulanza e venne trasferito in ospedale. In questa circostanza si è saputo che è uscito temporaneamente dalla casa per effettuare accertamenti medici. E ora è stato il fratello a rompere il silenzio.

Grande Fratello, malore per Garibaldi: il fratello spiega come sta

Dunque, nella casa del Grande Fratello ha rifatto capolino la paura dopo il malore avuto da Garibaldi. L’altra volta perse addirittura i sensi, mentre stavolta si è sentito che stesse vomitando ma non sono stati forniti altri particolari. Presumibilmente nella serata di mercoledì 14 febbraio, durante la diretta, Signorini rivelerà qualcos’altro. Intanto Nicola Garibaldi ha parlato.

In una Instagram story, il fratello di Giuseppe Garibaldi ha scritto: “Ciao a tutti! Giuseppe sta bene, e questo l’importante!“. Non ha specificato la causa del nuovo malessere improvviso, ma tutti hanno tirato un sospiro di sollievo perché le condizioni di salute del gieffino sono buone. Non sappiamo se riuscirà a ritornare già nelle prossime ore o se per precauzione dovrà rimanere ancora a riposo.

Si è in attesa di ulteriori aggiornamenti sui tempi di ripresa di Garibaldi e sul perché ancora una volta non sia stato bene. Ma la cosa più importante, come riferito da suo fratello, è che tutte le iniziali preoccupazioni sono rientrate.