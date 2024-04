La vincitrice morale di questo ultimo Grande Fratello è sicuramente Beatrice Luzzi. L’attrice, che si è subito imposta come grande protagonista, è amatissima dal pubblico che adesso non vede l’ora di conoscere i suoi progetti futuri ora che le porte del mondo della tv si sono di nuovo spalancate per lei. Domenica scorsa è stata ospite da Silvia Toffanin insieme a molti altri concorrenti del Grande Fratello per parlare di questa lunga esperienza durata oltre 6 mesi.

Ha parlato del suo percorso, del suo papà venuto a mancare durante il reality e anche del flirt nato nella casa con Giuseppe Garibaldi. A proposito, si dice abbiano una storia in gran segreto, ma il gossip è tutto da verificare. Su Instagram Beatrice è attiva ma non più di tanto, nonostante le insistenze dei fan preferisce godersi la “normalità” in questi giorni. Ma ora la notizia che li farà felici.

Beatrice Luzzi “è tornata a Verissimo”

Abbiamo ricordato l’ospitata di Verissimo di pochi giorni fa e bè, rieccola negli studi di Silvia Toffanin e questa volta non da sola. Beatrice Luzzi, come rivela il profilo X PratiLovers, che ha assistito personalmente alla registrazione di venerdì pomeriggio, sostiene che a sorpresa si è ripresentata con i suoi figli.

“Beatrice era vestita con una giacca blu con sotto camicia verde e stivaletti col tacco neri, ma stava comunque benissimo”, si legge. Al suo fianco c’erano pure i suoi due figli, anche se pare siano entrati solo in un secondo momento: “È stata intervistata prima da sola poi con i figli”. E la padrona di casa ha di nuovo tirato in mezzo Garibaldi.

“Giuseppe Garibaldi è stato solo menzionato in modo indiretto da Silvia Toffanin come storia d’amore avuta nella casa richiedendo se il punto fosse confermato”. E sempre da queste anticipazioni si scopre che l’attrice ha lasciato intendere che la possibilità che possa nascere qualcosa tra loro è impossibile. Quando andrà in onda questo ritorno di Beatrice Luzzi a Verissimo? La sua intervista insieme a quelle di altri vip si divideranno in 3 weekend perciò saranno sparpagliate.