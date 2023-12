Caos totale al Grande Fratello. Nonostante siamo in giorni festivi e quindi in clima natalizio, è successo di tutto nelle scorse ore con un concorrente che si sarebbe anche ferito, in preda alla rabbia. Avrebbe avuto una reazione esagerata e quindi la situazione è degenerata in pochi istanti. A raccontare tutto è stata Beatrice, che ha fornito alcuni dettagli importanti.

Dunque, nella casa del Grande Fratello questo concorrente che si sarebbe ferito dopo uno scatto di ira si è innervosito a causa di una rivelazione fatta da Bea. Questo il racconto dell’attrice: “Ma ha fatto tutto quel putiferio per quello che è stato detto? Io ho detto solo che mi è stato riferito. Non è una cosa che gli ho detto io, non l’ho pensata, mi è stata riportata. Ma io non mi sento in colpa per il bordello che ha combinato ieri notte. Ma è colpa mia se si è fatto male?”.

Grande Fratello, concorrente ferito: “Si è spaccato una mano”

Poi Beatrice ha proseguito così il suo discorso al Grande Fratello sul concorrente ferito, dopo che aveva scoperto il giudizio negativo di Marco Maddaloni, che lo riterrebbe il gieffino che manipola tutti: “Se uno dà un pugno e si spacca una mano è colpa mia? Il caos l’ha fatto lui e non io. Ti vengo a dire una cosa che ha detto un altro, tu prendi, ti arrabbi pesantemente, ti spacchi la mano e io mi devo prendere la colpa di questo?! La sceneggiata l’ha fatta lui. Quando beve lui ha sempre fatto così, ha fatto di tutto. Volete che vi faccia l’elenco delle cose che ha detto e fatto in questi mesi qui dentro?”.

Ad aver tirato un pugno presumibilmente contro il muro è stato Giuseppe Garibaldi, come confermato anche da Fiordaliso nel suo dialogo con Beatrice: “Sì, del pugno è vero. Però guarda Bea, io non l’ho mai detto e non lo penso nemmeno che ci sia un burattinaio qui dentro. Qui non ci sono dei burattinai e non sono d’accordo. Lui però si è spaccato la mano. Poi ovvio che è colpa di Giuseppe. Che ragionamenti fa a dire che è colpa tua?”.

Bea "mi dicono che sei il burattinaio"



*A FEW MOMENTS LATER*



Bidello "mi ha detto che sono un buon burattinaio"



Questo ci campa da mesi con i riportini fatti male solo per passare per vittima e metterle tutti contro#grandefratellopic.twitter.com/Wps9LbJfT7 — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) December 25, 2023

Quando qualcuno sgama il gioco del bidello, dà di matto, ieri ha tirato un pugno, dire a Bea che lo ha portato a questo è sbagliato, non deresponsabilizzate gli uomini per l'incapacità di gestire la rabbia#grandefratellopic.twitter.com/HD6yC0XoII — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) December 25, 2023

E infine c’è stato anche un confronto tra la Luzzi e Maddaloni, colui che ritiene appunto Garibaldi ‘il burattinaio della casa’, infatti lei ha affermato: “Ma che c’entro io, scusa? Non ho dato io la manata, mi hanno detto che si era rotto la mano. Ho risposto che se si era ferito doveva andare all’ospedale“.