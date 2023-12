Beatrice Luzzi è tornata sabato nella casa del Grande Fratello accolta da un’autentica ovazione da parte del pubblico. Nessuno come l’ex attrice di Vivere ha saputo, infatti, conquistare i fan tanto che l’impressione è che si corra da tempo per il secondo posto. Proprio per questo non tutti sembrano contenti del suo ritorno nella casa. Nonostante i baci e gli abbracci sono molti a credere che alcuni gieffini sarebbero stati di gran lunga più felici se Beatrice fosse rimasta fuori.

Fuori, tra l’altro, Beatrice c’era andata per un motivo molto serio. Subito dopo il ritorno sabato 23 dicembre aveva detto: “Scusatemi se sono dovuta uscire, mio padre non è stato tanto bene e ha avuto bisogno di me. La mia famiglia aveva bisogno di me. Mi siete mancati tantissimo. Stando fuori dalla Casa mi sono resa conto di quanto mi siate mancati e quanto questa esperienza sia grandiosa”.





Grande Fratello, Beatrice: “Fuori mi hanno parlato di Rosanna”

“Avevo tanta voglia di fare il Natale con voi. Dobbiamo mettercela tutta per noi e per il pubblico”. Subito dopo Beatrice aveva mostrato il suo carattere combattivo confrontandosi con Rosanna Fratello che in più occasioni si è espressa in modo negativo nei suoi confronti. “Io come detto nelle due puntate non credo potrò mai perdonare Rosanna”.

“L’abbiamo accolta come una gran signora. Poi ha sparato a zero su tutti, in particolare su di me e Fiordaliso”. E proprio Rosanna è protagonista di un retroscena. Beatrice ha fatto sapere di essere stata riconosciuta da due infermieri mentre era in ospedale dal padre. “E purtroppo sì, le infermiere sì, mi hanno riconosciuta. Anche se avevo la mascherina e tutto mi hanno riconosciuta”, ha detto.

Le infermiere mi hanno riconosciuta e mi hanno detto sulla Fratello “e poi che ha fatto di canzonette”



EVVIPREGOOO⚰️⚰️⚰️



#GrandeFratello pic.twitter.com/24KrD6QFdP — M_art (@leo_Mmarti) December 23, 2023

Poi ha raccontato di alcune battute che altri infermieri le avrebbero fatto su Rosanna Fratello. Beatrice ha spiegato: “Mi hanno detto sulla Fratello.. ‘ma poi che ha fatto? Due canzonette…’”. Insomma l’attrice ha fatto uno spoiler che molto probabilmente avrebbe dovuto tenersi per sé e non svelare. E non è escluso che il GF possa richiamarla. Squalifica? A mo di regolamento potrebbero esserci i presupposti ma impossibile che Signorini si privi della sua punta di diamante.