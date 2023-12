Grande Fratello, dentro e fuori la Casa il clima è rovente. Ieri la mamma di Greta è entrata per la figlia. “Ora che ti vedo sto bene. Sono delusa, sei cascata in questa cosa, sei stata l’angelo riparatrice di questa coppia. Tra loro c’è amore vero, Mirko non si è comportato bene fuori con me. Però non fa niente, non mi importa. Gli rimprovero di non essere stato corretto con me e con gli altri” ha detto la mamma di Greta. Con Signorini che ha dato subito la parola a Mirko, in collegamento, che ha replicato.

“La sorpresa è per Greta. è giusto che si godano il loro momento. Non c’è alcuna riappacificazione, mi dispiace se lei sminuisce l’amore che c’è stato”. Parole alle quali aveva risposto con forza Greta: “Questo è il nostro momento, discutete quando siete fuori. Potete parlarne quando siete fuori? Non mi va di parlare di questo. Non mi interessa di Mirko. Mi agitate, per me Mirko è un capitolo chiuso. Sono sei mesi che si parla solo di Mirko”.





Grande Fratello, il fratello di Greta manda un messaggio a Mirko

La mamma della concorrente ha così commentato: “Greta ha già subito violenze verbali da piccola. Non permetto che lei soffra, le vengono gli attacchi di panico e sviene. Ne ha già subite fin troppe, non ho voglia”. La polemica non si è attenuta e fuori sono fioccate accuse. Con una storia su Instagram il fratello di Greta è intervenuto, probabilmente riferendosi a Mirko, in maniera netta.

“In tv c’è chi si sente forte. Le persone in televisione si possono anche sentire forti, ma… Quasi, quasi, mo tiro fuori un po’ di cose che so. Così almeno qualcuno inizia a tacere”. Poco dopo però ha cambiato idea: “Il video che ho fatto è stato un piccolo sfogo ma ho deciso di rimuoverlo poiché il volere di mia sorella è ben altro, detto questo. Pace e amore e buon percorso vita mia”.

Il motivo lo racconta Novella 2000: “Greta Rossetti aveva chiesto espressamente di non litigare più e di lasciare che il suo percorso nella Casa del Grande Fratello possa proseguire serenamente. “Vi prego non discutete tra di voi perché non amo queste situazioni”, ha detto tra le lacrime e visibilmente agitata la gieffina”.