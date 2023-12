Lutto nella musica, la famosa cantante deceduta a seguito di un terribile incidente autostradale. Aveva 65 anni. Il cordoglio corre veloce sui social e in tanti hanno deciso di ricordate l’artista scrivendo belle parole. “Siamo scioccate e rattristate dalla notizia”, hanno scritto Emily Strayer, Martie Maguire e Natalie Maines. E ancora: “Abbiamo un posto speciale nel cuore per il tempo trascorso insieme a suonare, ridere e viaggiare.

Laura era una luce brillante… la sua energia contagiosa e il suo umorismo hanno dato una scintilla ai primi giorni della nostra band. Laura aveva un dono per il design, un amore per tutte le cose ed è stata determinante per il successo iniziale della band. Il suo innegabile talento ci ha aiutato a superare la fase di busking agli angoli delle strade e a salire sui palchi di tutto il Texas e del Mid-West”.





Lutto nella musica, la famosa cantante deceduta

Parliamo di Laura Lynch, membro fondatore delle Dixie Chicks (ora Chicks) che ha suonato nei primi tre album del gruppo country. La donna è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente d’auto avvenuto su un’autostrada fuori El Paso, in Texas, come ha riportato Tmz e come ha confermato il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas. Anche gli ex compagni di band delle Chicks hanno confermato la morte di Lynch in una dichiarazione sui social media.

Lynch, insieme a Robin Lynn Macy e alle sorelle Martie ed Emily Erwin (ora Maguire e Strayer), ha co-fondato le Dixie Chicks alla fine degli anni Ottanta, con Lynch come bassista e co-leader vocalist. Il quartetto pubblicò due album insieme – Thank Heavens for Dale Evans del 1990 e Little Ol’ Cowgirl del 1992 – prima che Macy lasciasse la band, lasciandola un trio.

Come trio, le Dixie Chicks con Lynch hanno registrato un altro album, “Shouldn’t a Told You That” del 1993. In quell’LP compare il chitarrista d’acciaio Lloyd Maines, che presenta alle sorelle Erwin la figlia Natalie, che alla fine sostituisce Lynch nel trio. Cinque anni dopo, le allora Dixie Chicks pubblicarono il loro album di successo Wide Open Spaces nel 1998.

