Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici 24. L’appuntamento con il talent show di Maria De Filippi ha regalato molte emozioni ai telespettatori, con colpi di scena e sorprese continue. Dopo le tre sfide a squadre, gli eliminati provvisori sono stati Luk3, Chiamamifaro e Raffaella; quest’ultima, ballerina, ha dovuto lasciare definitivamente la scuola.

Un particolare non è passato inosservato ad alcuni spettatori particolarmente attenti: Jack Vanore, noto ex volto di Uomini e Donne, era seduto tra il pubblico alle spalle di Maria De Filippi. Vanore è stato protagonista del dating show prima come corteggiatore, poi come tronista e infine, per anni, ha ricoperto il ruolo di opinionista al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Le parole di Jack Vanore su un suo possibile ritorno a UeD

Da qualche tempo Jack si è allontanato dal programma per ragioni di salute, e ieri sera è apparso nuovamente vicino a Maria De Filippi in occasione del Serale di Amici 24. Tempo fa aveva spiegato: “Non sono stato bene, mi è stata diagnosticata una patologia autoimmune. Preferisco non scendere troppo nei dettagli, ma a causa di questo problema di salute ho dovuto fermarmi”.

In una recente intervista, Vanore aveva parlato della possibilità di tornare a Uomini e Donne, dichiarando: “Non escludo mai un mio ritorno. Mi piacerebbe tantissimo. È come lavorano, che fa la differenza”.

“Non sono colleghi di lavoro, sono amici – ha aggiunto Jack – Certo, ho affrontato il ruolo dell’opinionista con professionalità, ma in un ambiente sano. Per me è stato veramente il massimo a cui potessi ambire”.

