La seconda puntata del Serale di Amici 24 si è chiusa tra emozioni forti e un verdetto che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Dopo tre manche intense, combattute fino all’ultimo passo di danza, è arrivato il momento che nessuno vorrebbe vivere: l’eliminazione. A dover abbandonare la scuola più amata d’Italia è stata Raffaella, giovane ballerina del team di Deborah Lettieri, uscita sconfitta dal ballottaggio finale contro Luk3.

>> “Ha abbandonato il gruppo”. Ne vedremo delle belle, choc: il nome della famosa

Una sfida che ha avuto il sapore amaro del “quasi”: Raffaella era infatti tra le più giovani in gara – ha appena compiuto 17 anni – ma il suo talento e la sua determinazione avevano già lasciato il segno. Nonostante il percorso breve, la sua presenza ha avuto un impatto profondo all’interno del gruppo, tanto da trasformare quei due mesi di permanenza nella casetta in qualcosa di più: “Una seconda casa”, ha raccontato ai microfoni di Witty TV, con la voce rotta dalla commozione.





Amici 24, prime parole di Raffaella dopo l’eliminazione

Subito dopo l’eliminazione, Raffaella ha voluto condividere le sue prime emozioni a caldo. Le parole, semplici ma piene di significato, hanno toccato il cuore di chi l’ha seguita fin dall’inizio: “Anche se sono stata poco nella casetta, per me è diventata una seconda casa. I miei compagni, nonostante il poco tempo, mi sono stati vicini. Andarmene… lascio un pezzo del mio cuore lì”.

Un’uscita che brucia, ma che la giovane ballerina affronta con la maturità di chi sa quanto abbia ricevuto da questa esperienza: “È stato tutto bellissimo, lo rifarei mille volte. Non pensavo nemmeno di arrivare fino a qui. Avevo appena compiuto 17 anni quando ho preso la felpa. Ricordo l’adrenalina, mia madre che mi sosteneva. Ballare ad Amici è tutt’altra cosa: il pubblico ti fa sentire speciale”.

Tra le lacrime, Raffaella ha voluto dedicare un pensiero a chi le è stato vicino fin dal primo giorno: “Se sono arrivata fino a qui è grazie ai miei genitori. E i miei compagni… meritano tutti di andare avanti, sono persone meravigliose”. Raffaella ha fatto i complimenti a Luk3 e ringraziato super Maria De Filippi, una faro per i ragazzi della scuola come lei. Per Raffaella è solo un nuovo inizio. Il palco l’ha accolta, il pubblico l’ha vista brillare, e anche se il sogno nella scuola si interrompe, la danza continuerà ad accompagnarla in nuove sfide. E chissà, magari un giorno la rivedremo proprio lì, ma dall’altra parte della scena.