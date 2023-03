Coppia di Temptation Island ha avuto il primo figlio. Lo avevano annunciato e, a parte qualche imprevisto, i due ex protagonisti del reality edizione 2020 sono diventati genitori. Stiamo parlando di Speranza Capasso e Alberto Maritato che in queste ore hanno fatto lo speciale annuncio sui rispettivi profili social. Poco tempo fa erano stati sempre loro a far sapere ai propri fan: “Siamo qui ad annunciarvi che presto saremo in tre. La paura era ed è ancora tanta, ma l’istinto di condividere con voi questa gioia immensa ha prevalso su tutto”.

“Noi ti amiamo già tantissimo che tu sia bimbo o bimba già sei nei nostri. Mamma e Papà ti aspettano e sarà l’attesa più bella di tutta la nostra vita”. E dire che la loro relazione ha vissuto diversi alti e bassi. Durante Temptation Island Alberto si era avvicinato troppo a Nunzia e Speranza non l’aveva perdonato. Poi una volta fuori un’altra pesante rottura che molti pensavano fosse definitiva. Ma non è stato così e proprio nelle scorse ore i due sono diventati genitori per la prima volta.

Speranza e Alberto sono diventati genitori: sesso e nome del bebè

Speranza Capasso e Alberto Maritato hanno aggiornato i fan sul percorso della gravidanza e nelle ultime ore ecco spuntare alcuni post significativi: “Noi ci siamo. Aspettiamo solo che ci chiamano dalla sala operatoria per scendere…”. Lui invece ha pubblicato una story in cui si vede la facciata della clinica Santa Patrizia e la didascalia recita “Dai che ci siamo”. Effettivamente il piccolo, anzi la piccola, è venuta al mondo proprio in queste ore (lunedì 27 marzo, ndr).

Prima del momento fatidico c’è stato giusto il tempo di stemperare un po’ la tensione “alle stelle”. Speranza Capasso e Alberto Maritato hanno ballato sulle note di una canzone che parla di “Voce di popolo voce di Dio” e poi hanno pubblicato il video nelle story. Poi finalmente, dopo un parto cesareo deciso negli ultimi giorni, la piccola Antonia Marie ha visto la luce.

Speranza Capasso aveva spiegato: “La bambina è molto grande e per i problemi che ho avuto in passato non possiamo rischiare questa piccolina. Andrà tutto bene anche col cesareo, incrociamo le dita”. E tutto è andato bene davvero, almeno a giudicare dall’unica foto postata della piccola dentro l’incubatrice: “Augurissimi. Benvenuta Antonia è uno spettacolo” scrive un amico della coppia. Insomma, dopo tanti alti e bassi per Speranza e Alberto è arrivata la gioia più grande.

