Brutta notizia per i fan della coppia di ‘Temptation Island’ composta da Alberto Maritato e Speranza Capasso. Ormai il matrimonio era ad un passo, infatti lui le aveva fatto una proposta da sogno proprio un anno fa, quindi nel gennaio del 2021. Ma improvvisamente qualcosa è andato storto fino ad arrivare alla separazione definitiva, ufficializzato dalla donna. Insieme hanno vissuto 18 anni di amore, contraddistinti anche da momenti di pausa e tensione, ma nessuno immaginava una fine del genere.

Proprio a causa della trasmissione di Canale 5 Alberto Maritato e Speranza Capasso si erano momentaneamente allontanati, dopo che l’uomo si era decisamente avvicinato troppo alla tentatrice Nunzia. Entrambe le donne avevano poi deciso di non proseguire con lui, il quale era dunque rimasto single dopo l’avventura televisiva. I suoi sforzi erano poi stati premiati con la pace raggiunta con la sua Speranza. La storia era diventata ancora più solida e si era giunti quasi alle nozze, ma ora la catastrofe è definitiva.

Per il momento Speranza Capasso ha solamente annunciato la fine della relazione sentimentale con Alberto, senza però dilungarsi più di tanto. Presumibilmente il dolore per questo addio dopo tanti anni trascorsi fianco a fianco è troppo grande e occorrerà del tempo prima di smaltire questa delusione. Anche se comunque non ci sarebbero stati episodi gravi alla base dell’addio, visto che lei ha immediatamente specificato che la rottura del rapporto è giunta con l’accordo di entrambi.





Questo il messaggio social, postato su Instagram, di Speranza Capasso nel quale ha dichiarato la fine della storia amorosa con Maritato: “Ora è arrivato il momento di parlare…Centinaia di messaggi dove mi chiedete cosa sia successo!! Il 2022 è iniziato in modo disastroso, chiaramente parlo d’amore. I problemi che ci portavamo dietro sono ormai come macigni che ci portiamo sulle spalle…Di comune accordo abbiamo deciso che la migliore soluzione per entrambi è restare dunque da soli!!”.

E infine Speranza Capasso ha concluso così il post: “Appena avrò la forza vi racconterò il perché di questa decisione. Grazie a tutti”. Per ora restano quindi un po’ di dubbi nei fan della coppia ex ‘Temptation Island’, che ha comunque compreso di non essere più fatta per rimanere insieme. Nei prossimi giorni la donna chiarirà più nel dettaglio le motivazioni di questo amore ormai al capolinea.