Temptation Island è stato cancellato dal palinsesto dell’estate che si sta chiudendo, ma i suoi protagonisti ancora fanno discutere: nelle ore scorse è arrivata la notizia che una ex concorrente presto sarà mamma. Sul motivo per il quale il programma non è andato in onda aveva fatto luce nel giorno della presentazione dei palinsesti Pier Silvio Berlusconi. “Vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti”.



“Tra l’altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima primavera, quindi il non esserci nei palinsesti che stiamo presentando per il 2023 non è indicativo, visto che si fermano più o meno ai programmi di giugno. Insomma, è davvero tutto da vedere”. Parole a cui avevano fatto seguito quelle di Filippo Bisciglia. “Questo è il periodo in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Temptation Island e quindi l’intero programma, purtroppo, quest’anno non sarà così”, scriveva.





Temptation Island, l’ex Speranza Capasso aspetta il primo figlio



E ancora: “Perché questo messaggio? Ho quasi un milione di follower su Instagram e sicuramente questo milione di follower l’ho raggiunto grazie a Temptation Island. E da due mesi a questa parte sto ricevendo tantissimi messaggi di persone che mi chiedono: ‘Filippo, perché non ci sarà Temptation Island?'”. Sono qui a rispondervi”. (Leggi anche “Le hanno tolto quel programma”. L’ultima decisione di Mediaset travolge Barbara D’Urso)



“Innanzitutto ricevere i vostri messaggi mi fa tantissimo piacere, significa che vi siete affezionati al programma, ai ragazzi e che soprattutto vi siete divertiti. Sappiate che anche a me fa tanto male non fare il programma quest’anno. Mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato in questi otto anni. Questo sarebbe dovuto essere il nono, eravamo una famiglia”. La possibilità che il prossimo anno il programma torni è concreta.



Per ora i fan si consolano con la notizia della gravidanza di Speranza Capasso. Lei e il suo Alberto aspettano il primo figlio. “Siamo qui ad annunciarvi che presto saremo in tre. La paura era ed è ancora tanta, ma l’istinto di condividere con voi questa gioia immensa ha prevalso su tutto. Noi ti amiamo già tantissimo che tu sia bimbo o bimba già sei nei nostri. Mamma e Papà ti aspettano e sarà l’attesa più bella di tutta la nostra vita”.

