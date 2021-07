Alberto e Speranza sono stati tra i protagonisti dell’edizione 2020 di Temptation Island. I due uscirono separati dal reality delle tentazioni dopo che lui si era avvicinato alla single Nunzia: Alberto Maritato lasciò il programma da solo, rifiutato sia da Speranza che da Nunzia. Dopo il programma ci fu un riavvicinamento tra i due con tanto di proposta di matrimonio da parte di lui in una location romantica a gennaio 2021, dopo averle fatto credere che avrebbe partecipato a uno shooting con gli altri protagonisti di Temptation Island.

Ora, però, le cose non stanno andando per il verso giusto e il matrimonio appare lontano. È lo stesso Alberto Maritato a parlare: “Oggi la situazione è un po’ più complicata del solito”. Dopo 17 anni di fidanzamento per il momento il matrimonio non sarà celebrato: “Le liti per motivi caratteriali sono ancora troppe e così difficilmente si può affrontare un passo così importante – scrive nelle Instagram Stories -. Siamo adulti e vaccinati e sappiamo che non si può sbagliare una scelta del genere”.

“Ci vediamo, ci sentiamo. Siamo pienamente consapevoli che siamo in un periodo difficilissimo, forse ancora più difficile di quello vissuto mesi fa, perché oggi ci troviamo di fronte a problemi che da anni ci portiamo dietro e questo, vi assicuro, è veramente dura come cosa – prosegue Alberto -. C’è bisogno di una svolta decisiva nel bene o nel male ma oggi non si può più sbagliare. Abbiamo forse lati del carattere troppo simili che ci portano a continui scontri e questo non va bene.





Di recente Alberto e Speranza sono stati insieme ad Amedeo Bianconi e Sofia Nesci in vacanza a Ischia per trascorrere qualche giorno in tranquillità e godere della compagnia degli amici. La ragazza ha spiegato su Instagram che si è trattata di una scelta fatta per cercare di riequilibrare la storia traballante: “Proveremo ancora una volta a superare tutto. Ringrazio tutti come sempre per i messaggi che ci state inviando”.

Speranza ha voluto anche dire che sono una coppia con tanti pregi e tanti difetti. Ha spiegato che non vogliono essere un esempio da seguire per nessuno, ma desiderano mostrarsi sempre per quello che sono. Al momento sono consapevoli che una vacanza non può cambiare tanto, ma sentivano il bisogno di stare soli per parlare di tutto ciò che ha destabilizzato il loro rapporto.