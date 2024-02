Svolta improvvisa e praticamente ufficiale su Stefano De Martino. Parliamo di un programma in particolare che è ormai stato affidato a lui. Si attendevano notizie da settimane, ma ora finalmente è giunto un annuncio che ha sgombrato i dubbi dalla mente degli italiani. E il conduttore è pronto a farsi valere ancora una volta con tutto il suo talento.

Stefano De Martino si è ormai affermato da tanto tempo come presentatore e con questo programma riuscirà ad ottenere ancora un grande consenso, stando ai suoi seguaci. Bisogna iniziare a far partire il countdown, infatti c’è anche una data da segnare in rosso sul calendario. Andiamo a scoprire insieme cosa gli riserverà il futuro all’ex marito di Belen Rodriguez.

Leggi anche: “Vi dico io di Stefano De Martino”. Alessia Marcuzzi parla per la prima volta dopo mesi di voci





Stefano De Martino, assegnato il programma dalla Rai: qual è e quando inizia

A prendere questa decisione su Stefano De Martino è stata la Rai, come riferito dal giornalista Giuseppe Candela sul social network X. Questo programma è molto amato dal pubblico, che non vede l’ora di guardarlo. Intanto, è stato anche svelato che Viva Rai2 di Fiorello terminerà il 10 maggio, mentre Belve di Francesca Fagnani comincerà il 2 aprile. Da segnalare anche il ritorno di Piero Chiambretti, che martedì 7 maggio esordirà su Rai3.

Come annunciato da Candela, Stefano De Martino tornerà a condurre Stasera tutto è possibile su Rai2: “Stasera tutto è possibile fino al 13 maggio al lunedì poi spazio a Cattelan”. Come precisato anche dal sito Lanostratv, l’inizio della trasmissione di Stefano avverrà il prossimo 18 marzo e ci saranno complessivamente 9-10 puntate. Dunque, un bel bottino per lui.

Viva Rai2 in onda fino al 10 maggio, Belve debutta il 2 aprile. Stasera tutto è possibile fino al 13 maggio al lunedì poi spazio a Cattelan. Chiambretti debutta su Rai3 martedì 7 maggio. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 22, 2024

Stasera tutto è possibile lo ha iniziato a condurre dal 2019, ma Stefano De Martino ha anche presentato ultimamente Da Natale a Santo Stefano lo scorso 26 dicembre ed è anche stato la voce narrante de Il collegio.