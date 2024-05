Siamo quasi arrivati alla stagione estiva, ma il pubblico sta già pensando alla prossima edizione del Grande Fratello 2024. E Signorini avrebbe già saputo una notizia importante, una delle più attese. Abbiamo saputo nei giorni scorsi che sono partiti i casting per trovare i nuovi concorrenti, che si sfideranno e proveranno a vincere per succedere a Perla Vatiero, vincitrice dello scorso GF.

La ragazza ha battuto la favorita Beatrice Luzzi in finale e proprio nelle ultime ore ha annunciato che una parte del montepremi vinto sarà speso per una vacanza ai Caraibi, da fare assieme al suo fidanzato Mirko Brunetti. Tornando al Grande Fratello 2024, Signorini potrebbe ufficializzare a breve una notizia relativa all’inizio del programma di Canale 5.

Grande Fratello 2024, Signorini starebbe per svelare la data di inizio

Non ci sono ancora molte informazioni sul Grande Fratello 2024, ma il sito Novella 2000 ha fornito una prima indicazione importante per quanto riguarda la prossima conduzione di Signorini. Il presentatore Mediaset è stato riconfermato ancora una volta, mentre non abbiamo certezze sulla permanenza di Cesara Buonamici. Parlando dei casting, si terranno in città di rilievo come Roma, Napoli e Milano.

Novella 2000 ha riportato un’indiscrezione di Amedeo Venza, noto esperto di gossip e televisione, il quale ha annunciato che la prima puntata del GF 2024 dovrebbe esserci tra il 16 e il 23 settembre. Confermatissimo l’orario di avvio del reality show, intorno alle 21.35. Si attendono comunque comunicazioni ufficiali dai vertici del Biscione.

L’annuncio sui casting è arrivato il 20 maggio, ma finora non sappiamo chi prenderà parte alla prossima edizione del Grande Fratello. Lo scopriremo soltanto nei prossimi mesi.