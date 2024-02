Arrivata in queste ore la notizia più importante su Amici 23. Maria De Filippi avrebbe preso la decisione definitiva su quanto avverrà tra non molto nel talent show, che è in fermento. Siamo infatti già in una fase calda del programma, dato che alcune maglie per il serale sono state assegnate agli studenti. Ma ora grazie ad alcune indiscrezioni abbiamo scoperto qualcosa di determinante per la trasmissione.

Amici 23 si sta avvicinando lentamente al momento più significativo dell’attuale edizione e Maria De Filippi sarebbe ormai sicura di una decisione. A riferire tutto è chi segue con costanza il programma di Canale 5, infatti gli internauti hanno saputo tutto sul serale dalla pagina X Amici News. Andiamo a vedere insieme che tipo di informazione è stata svelata il 27 febbraio.

Amici 23, Maria De Filippi prende una decisione sul serale

Inutile nascondere la realtà, il pubblico di Amici 23 non vede l’ora che Maria De Filippi possa dare seguito a questa decisione sul serale. Amici News ha rivelato varie informazioni sul programma Mediaset, ma soprattutto sappiamo non solo quando comincerà il serale, ma anche quando è prevista la prima registrazione dello stesso, che ricordiamo non va in onda in diretta.

La pagina Amici News ha fatto sapere che “giorno 21 marzo ci sarà la prima registrazione del serale di Amici 23″. Ma non è tutto perché sono state ricordate altre date importanti: “Ricapitolando: domenica 3 penultima del pomeridiano; domenica 10 ultima del pomeridiano; domenica 17 speciale o nulla e sabato 23 marzo prima puntata del serale“.

🟢 Giorno 21 Marzo prima registrazione del serale di #Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) February 27, 2024

Si aspetta solamente l’annuncio ufficiale di Amici, ma se non dovessero esserci intoppi di alcuna natura, queste date dovrebbero essere confermate e quindi tra meno di un mese partiremmo col serale.