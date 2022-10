“Ci sposiamo l’anno prossimo”. Tu sì que Vales, emozione durante l’ultima puntata. E Gerry Scotti si emoziona

Due ballerini con la sindrome di down a Tu sì que vales. Si chiamano Simone e Lorena e insieme hanno fatto una performance meravigliosa. Prima il ballo latino americano che ha stupito tutti, poi la bella notizia anticipata dai ragazzi. Dopo aver fatto la loro esibizione, Maria De Filippi indaga subito sulla vita privata di Lorena e lei annuncia di essere fidanzata proprio con Simone che, oltre ad essere dunque il suo partner di ballo, è il suo fidanzato da circa 12 anni.

Non è mica finita qui, perché i due annunciano proprio ai giudici di Tu sì que vales che presto diventeranno marito e moglie. “Ci sposiamo il prossimo anno!”, dicono Simone e Lorena con grande gioia. I due sanno pure la data del matrimonio: il 3 giugno 2023. Simone e Lorena si sono presentati ieri sera sul palco di Tu Si que Vales: “Ho 30 anni, lavoro in una pasticceria a Villongo. Sono fidanzata con lui” ha detto la giovane prima di indicare Simone al suo fianco. Hanno deciso di partecipare al programma per mostrare in tv il loro talento e la loro passione per i balli latino americani: “Facciamo latino americano, lo balliamo da diverso tempo”.

Leggi anche: “Da sentirsi male”. Tu sì que vales, Belen Rodriguez e il siparietto a luci rosse. Scena piccantissima





Due ballerini con la sindrome di down a Tu sì que vales

E ancora: “Abbiamo fatto anche delle gare nazionali italiane di ballo e sono andate benissimo. Lui come partner è bravissimo” ha aggiunto Lorena. Prima della performance – gradita dai giudici e dal pubblico – ha poi confessato di essere una fan di Maria de Filippi: “Io sono una tua fan, seguo C’è posta per te, sei molto sensibile e molto profonda”.

Dice poi: “E tu Maria mi fai sempre emozionare con le tue parole”. Ha scherzato poi Simone: “Io vengo da Roma e sono fan di Sabrina Ferilli”. In lacrime Gerry Scotti e tanti a casa. “Sto piangendo, sono bellissimi!”, commenta un utente. E sul matrimonio i due dicono ancora: “Il 3 giugno dell’anno prossimo noi ci sposiamo”.

Simpatici, sorridenti e bravi: LORO sono Simone e Lorena! Siete stati travolti anche voi dal ritmo irresistibile del loro merengue? 💃🕺 #TuSiQueVales pic.twitter.com/uJT6nFNt6w — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) October 1, 2022

Raccontano: “È il nostro giorno, è il suo compleanno, il nostro anniversario. Facciamo quasi 12 anni che siamo fidanzati e possiamo coronare il nostro sogno. Quando mi ha chiesto di sposarlo ero emozionata”. La proposta di matrimonio è stata tradizionale: “Mi sono messo in ginocchio, sì” ha aggiunto lui che per amore della sua fidanzata ha lasciato la sua città, Roma, e si è trasferito a Villongo dove adesso vivono insieme. Meraviglia!

Leggi anche: “Ma che pa***, basta”. Tu sì que vales, tutti contro Maria De Filippi. È la prima volta che succede