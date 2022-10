Incredibile episodio a Tu sì que vales, che ha divertito non poco il pubblico di Canale 5. Protagonista di una scena davvero inedita è stata Belen Rodriguez, che ha dovuto accettare qualcosa di inaspettato e che è diventato bollente da un momento all’altro. Lei si è subito prestata al gioco, tra le risate dei presenti e soprattutto di Maria De Filippi. Il siparietto è andato in scena insieme a Gerry Scotti e i telespettatori sono letteralmente impazziti davanti a quegli istanti, che sono subito diventati virali.

Ma a Tu sì que vales non c’è stato solo spazio per Belen Rodriguez, ma anche per le critiche a Maria per alcune sue frasi, considerate troppo pesanti, rivolte al Quintetto Volta. Gli utenti hanno reagito così stando al sito Gossip e Tv: “Ma che pa***”, “Maria è stata pesante e prolissa”, “Completamente fuori luogo con la predica”. Quindi, non c’è stato gradimento nei confronti del giudizio di Queen Mary. Torniamo ora alla showgirl sudamericana e andiamo a scoprire insieme che cosa ha fatto nello scorso appuntamento tv.

Tu sì que vales, Belen Rodriguez show col finto orgasmo

Durante la terza puntata di Tu sì que vales di sabato primo ottobre, Belen Rodriguez è stata interpellata su una questione alquanto piccante. Doveva infatti essere la protagonista di una scena, passata alla storia, in compagnia di Gerry Scotti. E la sua parte prevedeva proprio momenti quasi da censura. Lei, nonostante l’evidente imbarazzo, ha accettato questa sfida e ovviamente il pubblico in studio e da casa è rimasto sbalordito di fronte a quella reinterpretazione inedita della conduttrice argentina.

Quando Belen Rodriguez ha scoperto tutto, ha esclamato: “Non mi avevano detto che l’avrei dovuto fare io”. Entrando nello specifico, la donna ha dovuto interpretare la scena che ha visto protagonista Meg Ryan nel film Harry ti presento Sally. Quindi, ha indossato una parrucca bionda per rendersi più credibile e ha dovuto fingere un orgasmo. Infatti, davanti a Gerry Scotti ha iniziato a fare “ah ah ah” proprio come se stesse raggiungendo il massimo piacere. Risate generali e gran divertimento per i giudici e telespettatori.

Teo Mammucari ha giudicato così il finto orgasmo di Belen: “Mi è crollato un mito”. Mentre Rudy Zerbi ha detto: “Io faccio così quando sono sul water”. Non poteva certamente aspettarsi di rendersi artefice di quel momento hot fittizio, ma sta di fatto che in tanti l’hanno apprezzata per essersi prestata al gioco.