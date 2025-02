Grande Fratello, le parole di Jessica a Shaila. Nelle ultime ore nella Casa è andata in scena l’ennesima discussione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Tanta passione, ma anche tanti scontri e incomprensioni hanno caratterizzato la loro relazione fin dall’inizio. Ora, però, sembra che la storia sia giunta a un punto critico. L’ex velina di Striscia La Notizia è apparsa piuttosto giù di morale e Jessica Morlacchi ha voluto parlarle.

Jessica ha voluto dare alcuni consigli a Shaila, spingendola a riflettere sul rapporto con Lorenzo come forse non aveva fatto prima. La cantante pensa che la ballerina sia davvero innamorata del modello. Ma le chiede se si senta pronta a gestire un carattere complicato come quello di Lorenzo. E la risposta di Shaila non è scontata: “È infantile. Ad oggi mi pento di non averlo tenuto come amico e basta”.

Jessica fa riflettere Shaila: le parole su Lorenzo

Shaila ritiene che Lorenzo non sia pronto ad avere una vita di coppia. Jessica la pensa allo stesso modo. Oltre ad avere paura, per lei Lorenzo è animato da troppo amor proprio, tanto da pensare di avere sempre ragione: “Ha un modo di amare molto particolare perché in primis c’è lui e non sarai tu a cambiarlo. Lui è molto sicuro di sè, tu hai una pazienza infinita. Un amore così va bene a 20 anni“.

“Secondo me deve molto crescere – ribatte Shaila, che ormai appare sicura di voler mollare la presa con Lorenzo – Non siamo pronti, siamo proprio su due livelli diversi”. Jessica conclude affermando che ha molti dubbi sul futuro della coppia e che l’evoluzione della loro storia non dipende da Shaila.

Questa lunga chiacchierata tra le due è giunta dopo la sfuriata di Lorenzo nella notte. Il concorrente. Dopo averla accusata di essere gelosa di Chiara, Lorenzo ha notato che gli altri davano ragione a Shaila ed è sbottato: “Bene, credete pure a lei. Ah, lei non è gelosa di te Chiara perché è tua amica? All’inizio era amica anche di Helena eppure era gelosissima di lei e me lo diceva. Comunque credetele pure”. Poi nella notte il modello ha inveito contro la showgirl e si è scagliato pure contro alcuni oggetti. Ma alcuni coinquilini pensano che abbia fatto tutto solo per avere più spazio nella puntata imminente…

