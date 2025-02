Dopo quattro mesi di relazione al Grande Fratello, tra critiche costanti e liti, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano ad avere momenti di tensione, come accaduto anche ieri, quando la coppia è scoppiata dopo l’ennesima e furiosa lite. Tutto è iniziato quando Lorenzo ha manifestato la volontà di riposare nel pomeriggio. Shaila, che inizialmente sembrava intenzionata a seguirlo, ha invece deciso di trascorrere del tempo in piscina con Chiara Cainelli e Zeudi di Palma, suscitando il disappunto del fidanzato.

Di fronte alle rimostranze del modello, Shaila si è mostrata stanca delle continue discussioni e, mentre Lorenzo parlava, gli ha voltato le spalle. Un gesto che ha provocato la sua reazione immediata, facendolo sentire poco considerato. Successivamente, i due hanno avuto un altro confronto nel magazzino, come ha raccontato lo stesso Lorenzo, ma la situazione è ulteriormente peggiorata.

Grande Fratello, Shaila a Chiara: “Non sai cosa mi ha fatto Lorenzo”

Lorenzo ha accusato Shaila di averlo insultato, mentre l’ex velina, confidandosi con Chiara e Zeudi, ha rivelato di essersi sentita ferita dal fidanzato, che avrebbe toccato alcuni aspetti delicati della sua vita personale. In serata la vera sfuriata, con una lite a cui ovviamente hanno assistito tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello. Lorenzo ha avuto una reazione molto violenta, scatenando anche la reazione del pubblico a casa.

In molti hanno chiesto l’intervento del Grande Fratello. Urla e pugni sugli armadi come giò accaduto in passato hanno preoccupato i fan di Shaila ma anche altri fandom. “Shaila non mi sta simpatica, ma non si merita questo”, “Sono una fan di Helena, ma vedere Shaila piangere così mi fa male. Vive in una relazione troppo tossica”. Urla e pugni, ma anche un altro gesto choc di Spolverato nei confronti di Shaila. È stata proprio l’ex velina di Striscia la Notizia a confidarlo a una sconvolta Chiara.

Sto malato ha strappato le cose nell’armadio di Shaila …. pic.twitter.com/z4wBv09ui9 — 𝓡 🫧 (@restachilll) February 27, 2025

“Hai visto la scenata che ha fatto? Ha preso il mio armadio, lo ha aperto e ha strappato tutte le cose da dentro. Ha preso le cose e le ha spostate su un altro letto”, ha confidato Shaila a Chiara che, scioccata, ha chiesto all’amica se volesse dormire insieme a lei. Ovviamente non sono mancati i commenti su X. “Va aiutato, ad uscire dalla casa”, “Complimenti a chi ha votato sto pazzo”, “Quello è malato non so fuori cosa potrebbe fare senza telecamera”, si legge a commendo del video.